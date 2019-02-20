Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturması doğrultusunda, dün hakkında gözaltı kararı verilen 15'i muvazzaf, 3'ü görevden uzaklaştırılan, biri istifa eden ve biri emekli, 20 askeri personelin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince yapılan çalışma tamamlandı.

Dün, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Yalova, Kırıkkale ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1 muvazzaf yüzbaşı ile 14'ü muvazzaf 18 astsubay, toplam 19 kişinin gözaltına alınmasının ardından geçici olarak görevden uzaklaştırılan firari 1 astsubay da yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.