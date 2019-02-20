MHP'den Mersin açıklaması: 'Zillet İttifakı'nın örtülü bir aday çekme operasyonu

MHP'den İyi Parti'nin Mersin'de aday göstermemesi ile ilgili açıklama geldi.



"ÖRTÜLÜ BİR ADAY ÇEKME OPERASYONU"



A Haber canlı yayınına katılan MHP Grup Başkanvekili Akçay, İyi Parti'nin Mersin'de aday gösterememesi ile ilgili olarak "Zillet İttifakı'nın örtülü bir aday çekme operasyonu" dedi

MHP'den flaş Mersin açıklaması "Zillet İttifakı'nın örtülü bir aday çekme operasyonu"

İYİ PARTİ CHP'NİN ADAYINI DESTEKLEYECEK



İyi Parti'nin bu 'örtülü operasyon' sonrası Mersin'de CHP'nin adayı, Vahap Seçer'i destekleyeceği gelen bilgiler arasında.





LİSTE GEÇ TESLİM EDİLMİŞTİ



İyi Parti'nin Mersin İl Başkanlığı heyeti, adaylık listesini 17.00'den sonra Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmişti. İyi Parti'nin Mersin adayı Burhanettin Kocamaz, listenin YSK'ya geç teslim edilmesi nedeniyle aday olamamıştı.

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"PARTİ İÇİNDEN VURULDUK"

Partisinin skandal uygulamaları sonrasında adaylık hayali suya düşen Burhanettin Kocamaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan süreci, 'ihanet' olarak değerlendirdi. Kocamaz, tweetinde, "Sevgili Mersinliler, değerli yol arkadaşlarım; Parti içinden vurulduk. Biz vurulduk. Biz ne ihanetler gördük! Ama asla yılmadık" dedi.

Mersin'de aday gösteremeyen İyi Parti ne yapacak?