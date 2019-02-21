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Başkan Erdoğan Trump ile görüştü

Başkan , ABD Başkanı ile telefonda görüştü.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2019 00:13 Güncelleme Tarihi: 22.2.2019 00:31
Başkan Erdoğan Trump ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump'ın telefon görüşmesinde terörün her türüne karşı mücadelede ortak kararlılığın altı çizilirken, Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alınarak siyasi sürecin desteklenmesinin önemi vurgulandı.

Başkan Erdoğan öğrencilerin projelerini inceledi

Erdoğan ve Trump, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının müşterek çıkarlara uygun olarak uygulanması hususunda mutabık kaldı.

Erdoğan ve Trump ikili ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve 75 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusunda mutabık kaldı.

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Başkan Erdoğan Trump ile görüştü
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