İstanbullular 'Zemin İstanbul' ile kendi projesini tasarlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSBAK öncülüğünde ve T3 Vakfı, İstanbul Kalkınma Ajansı ve bakanlıkların paydaşlığında 4 ay önce faaliyetine başlayan zemin İstanbul, birbirinden ilginç ve bir o kadar da yenilikçi ve teknolojik tasarımların ortaya çıkmasını sağlıyor. Şişhane metro durağındaki 1100 metrekare atıl alan üzerine kurulan zemin İstanbul'da eğitim alanları, DeneYap atölyeleri, Feb Lab isimli atölyeler, animasyon stüdyosu gibi birçok bölüm var. zemin İstanbul'da, "kasis uyarı sistemi", "zemin yaya", "metrobüs durağında rüzgar enerjisi ile elektrik üretimi" gibi yaratıcı fikirlerin gelişimi için çalışmalar da yapılıyor.



Bütün girişimcilere kapılarının açık olduğunu ifade eden zemin İstanbul Direktörü Kübra Bayraktar "Biz bir çatı oluşturmak istiyoruz. İstanbul'da 50'ye yakın 'girişim merkezi' var. Biz bunlara rakip değiliz. Boğaziçi, Yıldız Teknik ve İstanbul Teknik üniversiteleri ile Türkiye Teknoloji Takımı'nın girişimcileri bizim girişimcimiz, bizim girişimcimiz de onların. Birçok kurumla bunun için protokollerimiz mevcut. Yurtdışındaki girişimcilerle de Erasmus benzeri bir program yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

PROJENİ YARAT İBB SATIN ALSIN

İstanbul'un sorunlarını çözmek için vatandaş ile belediyenin beraber çalışma noktası olan zemin İstanbul'un çalışma sistemini aktaran Bayraktar, "Burada, akıllı şehirlere dair bir fikri olanlara laboratuvar, 3 boyutlu yazıcılar, iklimlendirme ve optik test laboratuvarları, gizlilik kapsamında veriler gibi birçok imkân ve bilgi sağlanıyor. zemin İstanbul'un ilk proje çağrısına 600 katılımcı başvurdu. Uzmanlar ve iş insanları tarafından seçilen 20 proje şimdi zemin İstanbul'da çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda hayata geçen metrobüs duraklarında rüzgar enerjisiyle elektrik üretimi bunlardan biri. zemin İstanbul'da üretilen projelerin ilk müşterisi İBB olabilecek. Girişimcilerin gerçekleştirdiği fikirlerin uygun bulunması halinde İBB tarafından satın alınarak hayata geçirilecek. Biz burada girişimcilere zeminden zirveye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu şekilde vatandaşlarımızla beraber şehri tasarlayacağız ve fikri olan herkes yönetime katılacak. Burası vatandaş ile belediyenin beraber çözüm ürettiği bir nokta. Belediyenin bir deneyim merkezi mevcut. Üretilen hizmet ve ürünler prototip halleri vatandaşlarla buluşuyor ve vatandaşlardan alınan geri bildirimlerle ürünler yeniden şekilleniyor. Bizim için yönetişim birinci öncelik " dedi.

MİLLİ TEKNOLOJİ ÜRETEN GENÇLİK

zemin İstanbul'da yer alan animasyon stüdyosunda 6-11 yaş arası çocuklar kendi çizgi filmlerini yaparken, 12-16 yaş aralığındakiler DeneYap atölyelerinde Robotik'ten Kodlama'ya birçok eğitim görüyor. Hem girişimcilerin hem de küçük çocukların bir arada olması çocuklara aldıkları eğitimin gelecekteki karşılığını görmesini sağladığını ifade eden Bayraktar, "Burada yapılanlar hem vatandaşımız için hem de çocuklarımızın geleceği için. Milli teknoloji üreten bir gençlik istiyoruz. Burada haftaiçi hergün 120'şer haftasonu 60 öğrenci gelerek eğitim alıyor. Öğrenciler MEB ile yaptığımız protokol kapsamında okullardan geliyor. Burası Cumhurbaşkanımızın 100 günlük eylem planında duyurduğu bir proje. Önümüzdeki yıllarda benzer alanların Haliç Bilim Merkezi'nde ve başka metro istasyonlarında kurulacak" şeklinde konuştu.