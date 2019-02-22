CHP ihanet çukurunda boğuluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Denizli mitiginde 29 Ekim Bulvarı'nı dolduran coşkulu kalabalığa hitap etti.

Terör elebaşlarının dolaylı destek açıklamaları karşısında hiçbir CHP'li 'bizim terör örgütüne ihtiyacımız yok' diyemiyor. Kandil, HDP ile CHP'ye de seiçm danışmanlığı yapıyor. Bu utanç sahnesine CHP'nin başındaki zattan tek kelime yok. CHP gün geçtikçe daha fazla ihanet çukurunda boğuluyor. FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınan şaibeli bir ismi Ankara'daki bir ilçemize belediye başkan adayı yapıyorlar. CHP'de tuz çoktan koktu. Ana muhalefetin bu hale düşmesi üzüntü vericidir.

CHP/HDP/İyi Parti/Saadet Partisi ittifakına 31 Mart'ta Osmanlı tokadı!

VESAYET SİSTEMİNİ KALDIRDIK

Biz şimdiye kadar 14 kez sizlerin karşısına çıktık. Milletimizin onay ve icazeti ile yolumuza devam ettik. AK Parti'nin rotasını şimdiye kadar sizler çizdiniz. 17 yılda Türkiye'nin kazanımlarında sizin de katkınız bulunuyor. İhracatımızı 170 milyar dolara beraber çıkardık. Türkiye'de vesayet sistemini 2010 ve 2017'deki halk oylaması ile beraber kaldırdık. Medyanın başbakan belirlediği o günleri hep beraber geride bıraktık.



BAY KEMAL IMF'NİN KAPISINA SİZ GİTTİNİZ

IMF kapılarında sürünmüyor muyduk? Bay Kemal diyor ki bunlar IMF'nin kapısına giderler diyor. Bay Kemal IMF'nin kapısına siz gittiniz, siz. Sizin borçlarınızı biz bitirdik. Bir zamanlar soyadı Derviş olan biri vardı. Nerde şimdi, yok. Onu gönderenlerin yanında Amerika'da. Biz güçlüyüz, ayağımız yere sağlam basıyor.



KUMANDALI 4'LÜ ÇETEYI SANDIĞA GÖMELİM

4'lü bir çete çıkardılar. Bu 4'lü çetenin kumandasını da Kandil ve Pensilvanya'ya verdiler. HDP'nin arkasında terör örgütü var. Benim kardeşim buna prim verir mi? Gelin sandıkta bunları gömelim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye IMF tepkisi "Bay Kemal IMF'nin kapısına siz gittiniz"

HAZIMSIZLAR EKONOMİK SUIKAST DENEDİ

Dünyanın en ücra köşelerinde bayrağımız gururla dalgalanıyorsa bu hepimizin eseridir. Pasaportumuzu iftiharla taşıyorsak dayanışmamızın sonucudur. Bugün Türkiye umudun, barışın, başarının, adaletin sembolü haline dönüşmüşse sizin çabalarınızın ürünüdür. Aramıza fitnenin, fesatçıların girmesine müsaade etmedik. 17 yılda gerçekleştirdiğimiz reformlardan eski Türkiye sevdalıları rahatsız oluyor. Kendilerini milletin üstünde görenler dik duruşumuzdan hazımsızlık duyuyorlar. Suriye ve Irak'la ilgili attığımız adımlar bu ülkelerde kirli hesapları olanları özellikle çok rahatsız ediyor. Gezi olayları, darbe girişimi bu rahatsızlıkların dışa vurumudur. Yaz aylarında yaptıkları ekonomik suikast de bu hazımsızlığın sonucudur. Bizi proje terör örgütleri üzerinden, döviz kuru üzerinden vurmaya çalışanlar başarılı olamadılar.



ZİLLET İTTİFAKININ LOGO OYUNU

Ankara'da dikkat ediyorum Zillet İttifakı'nın adayının resimleri var, CHP'nin logosu yok, HDP'nin de yok. Aynı şeyi diğer illerde de yapıyorlar. Bunu aday bilinsin ama kimin adayı olduğu bilinmesin diye yapıyorlar. Çünkü benim milletim terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin desteklediği adaya oy vermez. O zaman bunlara 31 Mart'ta zillet ittifakına bir Osmanlı tokadı yakışır. Cumhur İttifakı'nın zaferi bir tarihtir. İnşallah 31 Mart'da Denizli kendisinden bekleneni yapacaktır.

Denizli'de vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'BUNLARIN HEYBESİNDE SADECE İFTİRA, HAKARET İHANET VE KAVGA VAR'

Başkan Erdoğan Denizli'den geçtiği Manisa'da AK Parti mitingi için Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran onbinlere seslendi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;



BİZ YEREL YÖNETİMDE FATİH'İN İZİNDEN YÜRÜDÜK

Manisa'yı, Kula'yı, Soma'yı, Şehzadeler'i, Turgutlu'yu, Yunus Emre'yi selamlıyorum. Efeler, zeybekler, yiğitler diyarı Manisa'yı selamlıyorum. Bugün sizlerle bir araya gelmekten, sizlerle hasret gidermekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Burası müzeyyen bir şehirdir. Ecdadımız Manisa'daki güzelliği görmüş ki buraya ayrı bir ehemmiyet göstermiştir. Biz Manisa'yı severiz, Manisa'da bizi sever. İşte bunun için 31 Mart'ta yine desteğinize talibiz. Manisa, AK Parti olarak ilham adlığımız bir şehir oldu. Biz yerel yönetimlerde Sultan Fatih'in izinden yürüdük. 31 Mart'ta ülkemize demokrasi şöleni yaşatalım bir kez daha. İllet ittifakına da gereken dersi veriyoruz.



ZEMİN ARTI 5 KAT BİNALAR YAPALIM

Bir konuda halkımdan destek bekliyorum. Çünkü ben vatandaşımı, milletimi seviyorum. Bu adımı atmamız lazım. Dikey mimariye karşıyım. Yatay mimariyle yani zemin artı dört, bilemediniz zemin artı beş kat binalarla bu işi yapalım.



CHP DARBE DESTEKÇİSİ

Bu CHP'nin yanına aldığı öteki partilerin de çalımlarına bakmayın. 12 Eylül'ün zalim savcısının mirası bugün CHP'de vücut buluyor. Tüm darbelerin açık ve aleni destekçisi CHP, bu kötü mirasını bugün de devam ettiriyor. Biz MHP ile ittifak kurduk ya, bunlar da hemen ittifak peşine düştü, zillet ittifakı kurdular, asıl pazarlık masanın altında yürüyor bölücü örgütün güdümündeki partiyle al takke ve külah halindeler. Bu arada Erdoğan, "Kodla Manisa" projesi kapsamında öğrencilerin valilik binasında sergilenen icatlarını inceledi. Öğrenciler, savunma sanayi ürünlerinin ufuklarını açtığını söyledi.



FIRSATÇILARA DERS VERME KUYRUĞU

Denızli nasıl pırıl pırıl bir şehir haline geldi. İzmir'i de layık olduğu hale getirelim. Bunlar bu işten anlamaz. Bunların işi '3Y' yolsuzluk, yasak, yokluk.Eskiden yağ kuyruklarını bilirsiniz. Benzin kuyruklarını bilirsiniz. Ekmek kuyruklarını bilirsiniz. İktidarda CHP vardı, SHP vardı. Şimdi kuyruk varlık kuyruğu, fırsatçılara ders verme kuyruğu. Benim vatandaşım oralardan yüzde 50 daha ucuz sebzesini alıyor.



"GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞAN ERDOĞAN'IN YANINDAYIZ"

Denızli ve Manisa'da meydanları dolduran vatandaşlar duygularını SABAH'la paylaştı:



DENİZLİ

Gülşen Kocakulak (Ev hanımı-43): Başkanımız Türkiye için gece gündüz koşturuyor.

HDP ile diğer partilerin yaptığı ittifakından ülkemize de kendilerine de bir hayır gelmez. Ak Parti'li belediyelerimiz sayesinde Denizli hizmette çağ atladı

Ahmet Bakırtaş (Emekli-65): HDP'nin içinde olduğu hiçbir birlikteliği kabul etmem. Türkiye belediyecilikte de çağ atladı.

Başkanımıza desteğimiz tam.

Hanife Aydınhan (85): Evimin duvarlarında Erdoğan'ın resimleri var. Her namazdan sonra onun için dua ediyorum.



MANİSA

Yasemin Yıldız (44): Engelli olarak Erdoğan sayesinde engel tanımıyorum. Terörle kol kola gezen partilere oy yok. Zafer, Cumhur İttifakı'nın olacak.

Mustafa Doğan (Emekli-75): Erdoğan kadar hiçbir devlet adamının çalıştığına şahit olmadım.

Başkan Erdoğan: "Gelin bu oyunu bozun"

BURSA'NIN ASIRLIK ÇINARLARI ERDOĞAN'A DUACI

3 Padişah, 12 Cumhurbaşkanı, 38 Başbakan gören Bursa'nın asırlık çınarları Şükriye Bayram (113), Emine Hatipoğlu (101), Azimiye Kılıçer devletin kendilerine sağladıkları imkanlarla yaşamlarını çok rahat bir şekilde devam ettirdiklerini belirterek "Başkan Erdoğan'a 5 vakit dua ediyoruz" dedi. 70 torun sahibi Şükriye Bayram dünya gözüyle Erdoğan'ı bir kez görmek istediğini belirtirken, eski Türkiye'nin kuyruk çilesinden dem vuran Emine nine "Artık çok güçlüyüz. Herşey ayağımza geliyor. Sağlık hizmetlerinden memnunum. Devlet yetkilileri halimizi hatrımızı soruyorlar. İhtiyaçlarımız gideriliyor. Allah Erdoğan'dan razı olsun" diye konuştu. Azimiye nine ise "Allah Erdoğan'a uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin" dedi.



HEDEF EN AZ BİR KEZ AK PARTİ'YE OY VEREN YÜZDE 75'LİK KESİM

AK Parti'nin yaptırdığı geniş kapsamlı çalışmaya göre , 2002'den bu yana yapılan 14 seçim ve referandumunun en az birinde seçmenin yüzde 75'lik kesimi AK Parti'ye oy verdi. Erdoğan, hedef olarak bu yüzde 75'lik kitlenin oylarına talip olunmasını, söylem ve politikaların bu göre geliştirilmesini istiyor. "Gönül belediyeciliği" söylemi de bu kitleyi kucaklıyor. Çalışmada dikkat çekici diğer tespitler ise şöyle

Seçmenlerinin partilerine bağlılıklarında AK Parti ve MHP ön planda. Milliyetçi muhafazakar taban Cumhur İttifakı'na avantaj kazandırıyor.

Doğu ve Güneydoğu'da kayyum hizmetleri ve terörle mücadele AK Parti oylarını artıracak.



Hasan DURNA-NERMİN UÇTU / Ersoy İŞİTMEZ / SABAH Zübeyde YALÇIN /ANKARA