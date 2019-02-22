İzmir'de bombalı saldırı sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis

İzmir'de AK Parti Karşıyaka ilçe binası, MHP Çamdibi irtibat bürosu ile Çamdibi Polis Merkezi Amirliğine bombalı saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan terör örgütü MLKP üyesi Deniz Aytaç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Aytaç ve avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı, Aytaç'ın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Başkan, Aytaç'ın ayrıca iki polisi görevi başında "öldürmeye teşebbüs"ten 14'er yıl, "sahtecilik" suçundan 3 yıl, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçunu birden fazla kez işlemesi nedeniyle 10 yıl 6 ay hapis cezası ve 18 bin lira para cezasına çarptırıldığını belirtti.

OLAY NASIL OLDU?

İzmir'de 2015 yılında AK Parti Karşıyaka ilçe binasına, ardından MHP Çamdibi irtibat bürosu ve Çamdibi Polis Merkezi Amirliğine konulan bombalar hasara neden olmuştu.

Daha sonra Buca'da devriye gezen polis ekibine silahla ateş edilmiş, polis memurları aracın camlarının kırılması sonucu yaralanmış, saldırganlardan Deniz Aytaç elindeki poşette dipçiksiz otomatik silah, bir tabanca ve el bombasıyla yakalanmış, suç ortağı olduğu tespit edilen saldırgan ise kaçmıştı.

Deniz Aytaç'ın terör örgütü MLKP örgütü üyesi olduğu belirlenmiş, emniyet, savcılık ve sulh ceza hakimliğinde susma hakkını kullanan zanlı tutuklanmıştı.