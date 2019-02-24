Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Malvarlığını inkar eden Kemal Batmaz'ın 7.5 milyonluk villası çıktı!

Malvarlığını inkar eden Kemal Batmaz'ın 7.5 milyonluk villası çıktı!

duruşmasında 20 milyon liralık mal varlığını inkar eden Kemal Batmaz ve eşinin Boğaz manzaralı villa sahibi olduğu ortaya çıktı. İşte 'ün birlikte ABD'ye gidip geldiği ve Akıncı Üssünde yakalanan Batmaz ile ilgili flaş ayrıntı;

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2019 12:17 Güncelleme Tarihi: 24.2.2019 12:19
Malvarlığını inkar eden Kemal Batmaz'ın 7.5 milyonluk villası çıktı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişiminin kilit adamlarından Kemal Batmaz ve eşi Gonca Batmaz'ın mahkemede varlığını inkar ettikleri Beykoz'daki 1 milyon 400 bin dolarlık ( 7.5 milyon TL) villanın sahibi oldukları belgelendi.

170'ER BİN DOLARLIK SENETLER

SABAH'ın ulaştığı belgeleri göre, Batmaz'ın İstanbul Beykoz'daki Beykonak Evleri A Blok'taki villa için 550 bin dolar nakit ödediği geri kalan bedel için de 170 bin'er dolarlık 5 senet yaptırdıkları tespit edildi.

DARBEDEN SONRA BİLE ÖDEMİŞLER
SABAH'ın ulaştığı belgede, darbe girişimi sonrası dahi bu senetlerin Gonca Batmaz tarafından ödediği yer aldı. FETÖ'den gizliyerek kendisine mal edindiğinden şüphelenilen Batmaz, Feto'ya hitaben 'Hakkımda iddia edilen 20 milyon liralık malvarlığı gerçek değil muhterem efendim' yazmıştı.

KEMAL Batmaz Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın 25 Ocak'taki duruşmasında elinde sakladığı bir notu tutukluların olduğu bölüme atmaya çalışırken Jandarma tarafından farkedilmişti.

GARSON kod adlı FETÖ'cünün flashdiskinin şifresi çözüldü

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Malvarlığını inkar eden Kemal Batmaz'ın 7.5 milyonluk villası çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN