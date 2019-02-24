Türkiye’nin çabasına destek olun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş Müftülük Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu:Bugüne kadar Kahramanmaraş'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 30 katrilyon yatırım yaptık. Niye, Kahramanmaraş'a biz aşığız. Durmayacağız yapmaya devam edeceğiz.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında platformda yanına gelen bir görevli elindeki telefonu gösterdi. Erdoğan, görevlinin parmağıyla gösterdiği telefondaki arayan kişiyi görünce kalabalığa, "Ben şöyle birkaç dakikanızı rica ediyorum" diyerek izin istedi. Erdoğan, 8 dakika süren telefon görüşmesinin ardından yeniden geldiği platformda konuşmasını şöyle sürdürdü:Sağlıkta 13'ü hastane toplam 86 tesisi Kahramanmaraş'a kazandırdık. Kahramanmaraş'ı hızlı trenle buluşturuyoruz. Nurdağı'ndan geçen Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattından Kahramanmaraş'a bağlantı yapıyoruz. Yıllık 2 milyon kapasiteli yeni bir havalimanı terminali inşa ettik. Kahramanmaraş'a ıslah organize sanayi bölgesi oluşturarak, imar planı öncesi kurulan sanayi tesislerinin altyapı sorunlarını çözüyoruz. Maraş'ı Expo 2023 kapsamında bir rekreasyon alanı haline getiriyoruz. Maraş'ı en az 40 ülkenin katılacağı, 2 milyon ziyaretçinin beklendiği bir kültür festivaliyle buluşturuyoruz. Kahramanmaraş'a 5 baraj, 4 gölet inşa ettik. 17 baraj daha inşa ediyoruz. Kahramanmaraş'ın içme suyu problemini çözdük. Kahramanmaraşlı çiftçilerimize toplam 1,5 milyon tutarında destek verdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalar

BUGÜN NELER OLDU

Bugün Avrupa halkları kendi topraklarında huzur ve güven içinde yaşıyorsa, Türkiye'nin ve Türk milletinin fedakarlığı sayesinde. Ama biz bu fedakarlığı ilanihaye yapacak değiliz. Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimiz de kendi evlerini, vatanlarını özlüyor. Bir an önce vatanlarına dönmek istiyAfrin'dir, Cerablus'tur, İdlib'tir. Şu ana kadar 311 bin Suriyeli kardeşimiz bu bölgelere geri döndü. Biz diyoruz ki 'Gelin, İdlib bölgesini tamamen güvenli hale getirelim. Bunun için Rusya ve İran'la görüşmeler yapıyoruz, ciddi mesafe de katettik. Biz diyoruz ki, 'Gelin, Münbiç'i Türkiye'nin güvencesinde asli sahiplerine teslim edelim. En az yarım milyon Suriyeli, bu bölgeye geri dönmek için Türkiye'nin bölgeyi güvenli hale getirmesini bekliyor. Aynı şekilde Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirdiğimizde milyonlarca Suriyeli evlerine geri dönecek.Buradan tüm dünyaya sesleniyorum. Gelin, Türkiye'nin bu çabasına destek olun. Ülkemiz tarafında oluşturulacak güvenli bölgelere geri dönecek Suriyelilere insani bir hayat sürmek imkanı sağladığımızda, bu kişiler ne Avrupa'ya ne de başka bir yere gitme arayışına girer. Bölgedeki terör örgütü bu insanlara asla güven vermiyor. Suriye halkı açısından DEAŞ ile PKK/YPG'nin hiçbir farkı yoktur.Terör örgütleri, Suriye sınırımızın öte tarafından ülkemize füzeyle, havanla, silahla saldırmaya başladıklarında biz yanımızda kimseyi bulamadık. Güya müttefikimiz devletler bırakın bize destek olmayı, onlar da ülkemizde bulunan hava savunma sistemlerini söküp götürdüler. Türkiye olarak bir an önce bu bölgeleri kontrol altına alıp güvenli hale getirerek, Suriyelilerin evlerine dönüşlerini süratlendirmek istiyoruz. Temennimiz bunu müttefiklerimizle işbirliği içinde yapalım ama kolaylık sağlanmazsa bunu kendi imkanlarımızla yaparız.Kahramanmaraşlılarduygularını SABAH'la paylaştı:Gamze Yılmaz (Öğrenci-20): Zillet ittifakına Osmanlı tokadı atacağız.Birsen Ceyhan (İşçi -34) : 31 Mart sabahı, millet ittifakı adı altında terör destekçileriyle birlikte yürüyenlere gereken cevabı vereceğiz.Münevver Sarıkaya (Ev Hanımı -32): Cumhurun yanında illetin karşısındayız.Kahramanmaraş'ın12 Şubat'ta düşman işgalinden kurtulduğunu ve gelecek yıl kurtuluşunun 100'üncü yılını kutlayacağını hatırlatan Erdoğan, "Maraş'ın istiklali demek Türkiye'nin istiklali demektir. Bu vesileyle 10 yıl önce bir seçim arifesinde Kahramanmaraş dağlarında hala aydınlanmamış yönleri olan elim bir kazada hayatını kaybeden değerli kardeşim Muhsin Yazıcıoğlu'nu da rahmetle yad ediyorum" dedi.