Katilin annesi de yargılanacak

Bursa'da yaşayan İbrahim-Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. 22 Haziran günü Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri olan Eylül, öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. Abisi Boran'la birlikte bisiklet süren Eylül, Uğur Koçyiğit'in evine giderek arkadaşlarını dışarı çağırmak istedi. Fakat Eylül, Evde bulunan Koçyiğit'in ısrarı üzerine eve girdi ve arkadaşlarımı evde beklemeye başladı. İddiaya göre küçük kız, Uğur Koçyiğit tarafından burada cinsel saldırıya maruz kaldı.

TATİL İÇİN ANKARA'YA GİTMİŞLERDİ

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda anne-oğul hakkında iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede, olay şöyle anlatıldı: Bursa'da yaşayan İbrahim-Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. 22 Haziran günü Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri olan Eylül, öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. Abisi Boran'la birlikte bisiklet süren Eylül, Uğur Koçyiğit'in evine giderek arkadaşlarını dışarı çağırmak istedi. Fakat Eylül, Evde bulunan Koçyiğit'in ısrarı üzerine eve girdi ve arkadaşlarımı evde beklemeye başladı. İddiaya göre küçük kız, Uğur Koçyiğit tarafından burada cinsel saldırıya maruz kaldı.

Küçük kıza cinsel saldırı uyguladıktan sonra annesini arayan Uğur Koçyiğit'in korkuya kapılarak küçük kızı boğarak öldürdüğü ve ardından kendisi tarafından dikilen direklerin altına gömerek suçtan kurtulmaya çalıştığı anlatıldı.





ANNESİNDEN YARDIM ALMIŞ



Küçük kızın ailesine tacizi anlatmasından korkan Koçyiğit, yine iddiaya göre annesini arayarak durumu anlattı ve annesi Hülya Koçyiğit'in talimatıyla küçük kızı aracına bindirerek evden uzaklaştı. Küçük kızı, boğarak öldüren katil zanlısı, köyün çıkışında kendisi tarafından dikilen elektrik direklerinin bulunduğu tarlaya giderek bir de küçük kızı gömdü.

KÖYLÜ ARARKEN KATİL CESEDİ GÖMDÜ



Bu sırada Eylül'ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Fakat ailenin araması sonuç vermeyince, durum adli makamlara bildirildi. İhbar üzerine köyde çok sayıda asker ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Eylül'ü arama çalışmaları devam ederken Uğur Koçyiğit'te, küçük Eylül'ün cansız bedenini gömdükten sonra tekrar eve geldi. Abi Boran ailesine, Eylül'le birlikte Koçyiğit ailesinin evine gittiğini söyleyince, baba Yağlıkaya kızının son kez görüldüğü Koçyiğit ailesinin evine gitti ve kızlarını sordu. Katil zanlısı Uğur Koçyiğit'in annesi Hatice Koçyiğit ise küçük kızın babasına' Eylül burada yok diye' cevap vererek bir de Uğur Koçyiğit'i minik kızı aramaya gönderdi.



KOKUYA DUYARLI KÖPEKLER BULDU

Kokuya duyarlı köpeklerle yapılan çalışma sonucu, Eylül'ün en son giydiği kıyafet sayesinde küçük kızın gömülü olduğu yer bulundu ve Eylül'ün cansız bedeni toprak altından çıkartıldı.



Yapılan otopsi incelemesinde küçük kızın boğularak öldürüldüğü ve öncesinde cinsel saldırıya maruz kaldığı belirlendi.

HURDACI SİGARA VERDİ HATIRLAMYIYORUM



Savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında Eylül'ün son görüldüğü yer olan Uğur Koçyiğit'in evi arandı ve Koçyiğit'in eşyalarına ve cep telefonuna el konuldu. Koçyiğit'in gömleğinde Eylül'ün tükürüğüne rastlandı. İfadesi alınan cani, olay günü kapısının önüne hurdacıların geldiğini hurdacı kadının kendisine bir sigara ikram ettiğini içtiği sigara sonrası kendisinden geçtiğini ve bayıldığını anlattı.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI



Savcılık tarafından köyde yaşayan vatandaşların ifadesine başvuruldu Eylül'ün kaybolduktan yarım saat sonra uğur Koçyiğit'in kullandığı araç ile süratli şekilde köyden uzaklaşarak gittiği görgü tanıklarınınca tespit edildi. Küçük Eylül'ün kaybolduğu süre zarfında Uğur Koçyiğit'in defalarca annesi aradığı ve yardım aldığı tespit edildi.

ANNENİN ÇELİŞKİLİ İFADELERİ GÖZLERDEN KAÇMADI

Hatice Koçyiğit'in eve gelen jandarma ekiplerinin arama yaptığı sırada oğlunu arayarak durumdan haberdar ettiği ve 'Koku algılayan köpekler geldi eve' şeklinde beyanda bulunduğu ortaya çıktı. Hülya Koçyiğit'in küçük kızın arama çalışmaları sırasında evinin arandığı sırada terlemesi ve sık sık telaşlı şekilde hareket etmesi jandarma güçlerinin dikkatinden kaçmadı.

TUTUKLU YARGILANIYOR



Uğur K., savcılık tarafından sevk edildiği mahkemece "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı. Jandarma, Eylül'ü arama çalışmalarına da katılan Uğur K.'nın el konulan otomobilinde bulunan bir saç teli ve yıkandığı tespit edilen arka koltukları ve paspasları kriminal laboratuvarda incelendi. İnceleme sonrası araçta bulunan DNA örnekleriyle küçük kızın ailesinden alınan örnekler örtüştü.

ARAMA ÇALIŞMALARINADA KATILMIŞ



Soruşturma kapsamında alınan tanık beyanlarına göre, Eylül en son cuma namazına giden cemaatteki bazı kişiler tarafından köy içinde Uğur K.'nın evine doğru bisiklet sürerken görüldü. Eylül'den bir daha haber alınamadı. Eylül, Saat 13.10'da ailesi tarafından aranmaya başlandı. O sırada köyde bulunan Uğur K., saat 14.15'te aracıyla köyden çıkarken görüldü.



Uğur K. saat 14.30'da köyde çobanlık yapan biri tarafından Eylül'ün gömüldüğü yerde görüldü. Daha sonra köye dönerek, Eylül'ün ailesine "Geçmiş olsun" dileklerinde bulunan zanlı Uğur K. cinayetin ardından köyde başlatılan arama çalışmalarına da kısa bir süre katıldı.



