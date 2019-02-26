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'den son dakika yeni kar uyarısı! Kar yağışı için tarih verildi!

Genel Müdürlüğü'nden son dakika ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içi kar yağışına dair tarih verilmesinin ardından cumartesi ve pazar günleri başta olmak üzere yurdun büyük kesiminde kar yağışları etkili oldu. Uzun zaman sonra İstanbul'da tekrar etkili olan kar yağışları tüm kendi beyaza bürürken aksaklıklara neden oldu. Dün okulların tatil edilmesinin ardından Meteoroloji tekrar yeni kar yağışına dair tarih verdi. Yapılan uyarılar sonrası vatandaşlar internet üzerinden "Kar yağacak mı" "Kar ne zaman yağacak" gibi soruları araştırır hale geldi. İşte yeni yapılan uyarılar ve hava durumu bilgisi...

Giriş Tarihi: 26.2.2019 07:56 Güncelleme Tarihi: 26.2.2019 08:03
Meteoroloji'den son dakika yeni kar uyarısı! Kar yağışı için tarih verildi!

Şubat ayının sonlarına girdiğimiz bu günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu raporu gelmeye devam ediyor. Hafta sonu İstanbul ve yurdun büyük kesiminde kar yağışları etkili oldu. Vatandaşlara ve sürücülere kısmen zorluk yaşan kar yağışlarının ardından İstanbul ve bazı illerde okullar tatil edildi. Meteoroloji'den yapılan son dakika yeni kar yağışı uyarısı verildikten sonra vatandaşlar "Kar yağışı devam edecek mi" "Hava bugün nasıl olacak" sorularını araştırıyor. İşte yeni hafta hava durumu raporları ve detaylar..

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Meteoroloji'den son dakika yeni kar uyarısı! Kar yağışı için tarih verildi!
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