Meteoroloji'den son dakika yeni kar uyarısı! Kar yağışı için tarih verildi!

Şubat ayının sonlarına girdiğimiz bu günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu raporu gelmeye devam ediyor. Hafta sonu İstanbul ve yurdun büyük kesiminde kar yağışları etkili oldu. Vatandaşlara ve sürücülere kısmen zorluk yaşan kar yağışlarının ardından İstanbul ve bazı illerde okullar tatil edildi. Meteoroloji'den yapılan son dakika yeni kar yağışı uyarısı verildikten sonra vatandaşlar "Kar yağışı devam edecek mi" "Hava bugün nasıl olacak" sorularını araştırıyor. İşte yeni hafta hava durumu raporları ve detaylar..