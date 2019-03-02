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Türkiye Cumhurbaşkanı , memleketi Güneysu'ya gelişinde hemşehrileri tarafından karşılandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2019 19:49 Güncelleme Tarihi: 2.3.2019 19:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Güneysu'ya gelişinde hemşehrileri tarafından karşılandı.

Rize ve Trabzon'da katıldığı programların ardından helikopterle memleketi Güneysu'ya gelen Erdoğan, Güneysu Merkez Camisi önünde aracından inerek kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Nedret Büyük isimli bir hemşehrisi burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kanaviçe nakıştan işlediği portresini hediye etti.

Hemşehrileriyle bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra konutuna geçti.

Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da eşlik etti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize'de
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