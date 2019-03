Bay Kemal sen Kandil yandaşısın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde onbinlere hitap etti. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:Dün CHP'nin genel başkanı çıkmış, "35 milyar nereye gitti" diyor. Türkiye'nin Suriyeliler'e yapılan harcamalar sebebiyle hazinesine yüklediği hiçbir yük yoktur. Tüm bu harcamaları geliri giderine denk olacak formüllerle yürüttük, yürütüyoruz. Sen kimi sıkıştırıyorsun? Asıl gayesi, Türkiye'nin PKK örgütüne yönelik tavrından rahatsız olana sinyal vermek. İlaç kuyruklarında, ölenlerin rehin alındığı hastane kuyruklarında genel müdür sendin Bay Kemal. Sen Kandil'in yandaşısın, onunla el elesin kol kolasın. Arkalarına terör örgütlerini, karanlık güçleri alan birileri her seçimde olduğu gibi bu sefer de ellerini ovuşturarak seçim sandığından çıkacak sonucu bekliyorlar. Eğer istediklerini elde edebilirlerse bir karabasan gibi ülkemizin başına çökmeye hazırlanıyorlar. Bu kifayetsiz muhterisleri de sizlerle birlikte bir kez daha sandığa gömeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordu'da önemli açıklamalar

Bizim arkamızda PKK/PYD var' diyor. Ey kadın, bizim arkamızda benim milletim benim halkım var. Biz hakka sırtımızı dayadık. Bizi tükürükle boğacakmış, temmuza kadar terör kanunu çıkmazsa savaş çıkar... Ne oldu? Sizi gömdük gömüyoruz. Kandil'de, Tendürek'te, Cudi'de gömdük. Gömmeye devam edeceğiz. Milletimin huzurunu bozanlara bu ülkede hayat hakkı yok. Kürdistan diyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Hadi güle güle. Gidersin orada yaşarsın. Bu tür heveslere de, akılları hangi dilden anlarsa o dersi veririz.Bu bölgede Türkiye'ye sorulmadan bir karar verilemez. Biz tüm bu harcamaları geliri giderine denk gelecek çalışmarla yürütüyoruz. Biz silahımızı almak istiyoruz, güya bizim stratejik ortağımız 'izin çıkmadı' dedi. İHA istiyoruz, "Kongre'den izin çıkmadı" diyorlar. Ne oldu? Sonucunda, çıktı Karadeniz'in uşağı İHA aracını yapıyor mu? Şimdi de daha büyüğünü yapıyor. Bizi bunlar şimdi, savunma sanayinde belli bir güce getirdiler. 2.5 milyar dolarlık gücümüz var savunma sanayisinde. Daha da güçlü olacağız. Milli güvenlik politikalarımızı hedef almayı en önemli misyonu olarak gören CHP genel başkanının kafası bu işlere basmaz. Bu konuları idrak etmek için önce yüreğiniz temiz olacak, kalbiniz pak olacak, gönül gözünüz açık olacak. Gönül gözü kapalı olanın, dünya gözü böyle her şeyi maddi, siyasi çıkar olarak görür.Suriye meselesini kendi sınır emniyetimizi ve Suriye halkının güvenliğini sağlayacak şekilde çözemezsek ne biz ne Avrupa dahil bölgemiz rahat edemez. 911 kilometre sınırımız var. Diğer ülkelerin hiçbirinin orada sınırı yok. Dolayısıyla sınır güvenliğimizi biz sağlayacağız. Tedbirlerimizi aldık, Fırat Kalkanı Harekatını yaptık, Zeytin Dalı Harekatı'nı yaptık. Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemeye kararlıyız. Başka türlü Türkiye'deki Suriyelilerin kendi ülkelerine dönüşünü sağlayamayız. Şimdi Suriye'nin yeni anayasının hazırlanması gibi konuları içeren siyasi süreci sağlıklı bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz.Dünyada her gün dengeler bozuluyor. Bunların en acısı, en kanlısı bölgemizde oluyor. Türkiye bunlara rağmen dimdik ayakta kalmayı başarmıştır. Sizin desteğiniz olmazsa bu fakir ne yapar? Siz arkamızda durdunuz, yanımızda oldunuz; biz de dik durduk, diklenmedik. Başını CHP'nin çektiği bazı kesimler bu oyuna figüranlık yapıyor. Onlar da ne yaptıklarını iyi biliyor.Duyduğuma göre, paçasını terör örgütlerine kaptırdığı için davamıza maalesef aykırı düşen birisi (Saadet Partisi Ordu belediye başkanı adayı İdris Naim Şahin) utanmadan oy devşirmeye çalışıyormuş. Beraber yola çıktığın arkadaşını satarsan Ordulu ona ne deneceğini iyi bilir. Terör örgütüyle bir olup, bize parmak sallayan birisiyle bizim işimiz olmaz. Bu şehre ne yapılmışsa altında sadece AK Parti'nin ve onunla yol yürümeye devam eden kadroların imzası vardır. Bu taklacıya öyle bir ders verin ki karşınıza çıkmaya yüz bulamasın.31 Mart'ta AK Parti ve Cumhur İttifakı diyor muyuz? AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, biz Cumhur İttifakı'yız. Nerede başladı bu, malum 15 Temmuz o FETÖ'nün yaptığı devletimize darbe girişiminden sonra 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla başladı. İşte o bizim bir beka mücadelemizdi. Allah, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Ne dedik biz? "Cumhur İttifakı, pazara kadar değil mezara kadar" dedik. Onun için kardeşlerim sakın bölünmeyeceğiz, Cumhur İttifakı'nın içinde konsolide olacağız, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız.BaşkanErdoğan'ın Ordu mitingi öncesi vatandaşlar SABAH'A konuştuBiz O'nu Türkiye lideri olarak seçtik ama o dünya lideri oldu. Dış ve iç düşmanların okları ne kadar Erdoğan'a yönelse de O hiçbir zaman yalnız değildir. Biz Ordulular reisimizin yanındayız.Reisimiz geleceği için çok heyecanlıyım. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Ömrümden alsın ona versin.Hasta halimle Cumhurbaşkanımızı görmeye geldim. O'nun ekmeğini yiyorum ve O'na her gün dualar ediyorum. Ondan Allah razı olsun.Eski Ordu'ya bir bakın, bir de şimdi ki Ordu'ya bakın. O'nunla gurur duyuyoruz. Halkı için dimdik duran, yiğit evlat Recep Tayyip Erdoğan. Ordu halkı reisinin her zaman yanındadır.Cumhurbaşkanımız dünya için de Türkiye'mizde de liderdir. Diğer partiler hep sınıfta kalıyorlar ve sürünmeye mahkumlar. CHP tamamen çökmüştür. Allah ömrümden alsın reisimize versin.