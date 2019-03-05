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Cezaevine yasaklı yayını sokmaya çalışırken yakalandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2019 16:04

DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan cezaevinde bulunan damadını ziyarete giden kişi, örgütün yasaklı yayınlarını içeri sokmak isterken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan Düzce T Tipi Cezaevi'nde bulunan N.Ş'yi ziyarete gelen kayınpederi N.B'nin, cezaevi girişinde jandarma ekipleri tarafından üst araması yapıldı.

Aramada, üzerinde örgüte ait yasaklı yayınlar bulunan N.B. gözaltına alınarak İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Cezaevine yasaklı FETÖ yayını sokmaya çalışırken yakalandı
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