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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, " gibi kuruluşlarımız gençlerimize sahip çıktıkça, bu ülkenin gençleri Kandil'den, Pensilvanya'dan emir alan şer odaklarının ve inançlarımıza uygun olmayan tehlikeli akımların ağlarına da düşmeyecektir." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 9.3.2019 12:06
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı hız ve dinamizmin tüm avantajlarını kullanarak yerel seçimlerden sonraki dönemi, güçlü icraat dönemi olarak en iyi şekilde değerlendireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 31 Mart öncesinde olduğu gibi 31 Mart sonrasında da yerel yönetimlerimizle birlikte ülkemizi çok daha ilerilere taşıyacağız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İlim Yayma Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarımız gençlerimize sahip çıktıkça, bu ülkenin gençleri Kandil'den, Pensilvanya'dan emir alan şer odaklarının ve inançlarımıza uygun olmayan tehlikeli akımların ağlarına da düşmeyecektir." dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar!
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