CHP 'kayıp' diyerek sahip çıkmıştı... FETÖ'nün karakutusu çıktı!

CHP'nin "kayıp" diyerek Meclis Genel Kurulu gündemine getirdiği Ümit Horzum, FETÖ'nün Emniyet'teki kara kutusu çıktı. Ankara Başsavcılığınca FETÖ'nün Emniyet mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlenen mahrem imamlar hakkında "Silahlı örgüt yöneticisi olmak" suçundan dava açıldı. Türk Akreditasyon Kurumu'nda uzman yardımcısı olarak çalışırken ihraç edilen Ümit Horzum da bu şüpheliler arasında yer alıyordu.

CHP MECLİS'E TAŞIDI!

Yenişafak'ın haberine göre, o dönem firari olan Horzum hakkında 2 Ağustos 2017 tarihinde yakalama kararı çıkarıldı. Bu süreçte CHP, Horzum'un 'kayıp' olduğunu iddia ederek konuyu, TBMM Genel Kurulu'na taşıdı. Ancak firari Horzum, 2018 Nisan'da Ankara'da yakalandı. Halen Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden "Emniyet mahrem" davasında yargılanan Horzum, gözaltına alındıktan sonra itirafçı oldu.

CHP, FETÖ'nün kara kutusuna sahip çıktı

KRİPTOLARI DEŞİFRE ETTİ

Horzum, ifadesinde, mahrem yapılanmayı ayrıntılı olarak anlatırken, bağlantı kurduğu örgüt üyeleri ve mahrem sorumluları deşifre etti. Horzum'un beyanları üzerine Ankara Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında birçok kripto ve imamı yakalandı. Son olarak Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanlığı sivil mahrem mühendis yapılanmasına yönelik geçtiğimiz hafta operasyon yapılan 12 şüphelinin Horzum'un beyanlarıyla tespit edildiği öğrenildi. Ayrıca Horzum, 15 Temmuz darbeci girişiminin ardından bile örgütün Emniyet'te yaptığı birçok usulsüz işlemi de ifadesinde anlattığı öğrenildi.

KRİTİK FETÖ'CÜLERE SAHTE KİMLİK

Horzum'un yakalandığı sırada üzerinde 9 ayrı sahte kimlik ve sürücü belgesi, ruhsat fotokopileri ile 2 adet otomobil anahtarı ele geçirildi. Horzum, ifadesinde, FETÖ'nün yurt dışına kaçırmak istediği önemli isimler için sahte kimlik bastıklarını da itiraf etti. Horzum, kapsamlı itiraflarda bulunduğu gerekçesiyle 27 Nisan'da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ancak Horzum, 18 Ekim 2018'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken İpsala'da yakalandı. Horzum, cezaevine koyuldu. "Emir" kod adını kullanan Horzum'un, örgütün Emniyet mahrem yapılanmasında bir dönem "müdür" pozisyonunda görev yaptığı aktarıldı.