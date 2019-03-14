Salih Tuna'dan çarpıcı analiz: 'Hedefimizdeki Türk sensin Erdoğan' derlerdi

Ahlaksız adamın tekiydi. Bir safari gezisinde en yakın arkadaşının eşiyle ilişki kurmuş, intiharına neden olmuştu.

Yok, "şair" falan değildi.

Öyle "başkasının karısı" şiirimsileri attırmıyordu.

Komutandı.

Hem de İsrail ordusunun temeli kabul edilen Sion Katır Birliği'nin (Zion Mule Corps) komutanı.

Adı gelsin derseniz, söyleyeyim: John Henry Patterson.

Nasıl ki günümüz Siyonistleri (Netanyahu misali) önlerine çıkan herkese "diktatör" diyor...

Patterson da Kürt, Türk, Arap hatta Ermeni Çanakkale'de kendilerine karşı direnen herkese Türk diyordu.

İstanbul'u işgal etmeyi de "dünya tarihinin akışını değiştirecek destansı bir zafer" telakki ediyordu.

Lakin, Türklerin mezarlarından bile korkuyordu.

Bir defasında şöyle demişti: "Dönüş yolunda kendimizi bazı Türk mezarlıklarının ortasında bulduk. Uzun, beyaz ve ince mezar taşları, insan kafası gibi oyulmuş başlarıyla loş ışıkta hayaletlere benziyorlardı..."

İsrail devletinin kurulmasında öncü rol oynayan Vladimir Jabotinsky de 1. Dünya Savaşı'nda İngiliz 29. Tümen'in içinde görev yapan mahut Sion Katır Birliği'nin Siyonizm davasına olağanüstü destek sağladığını belirtmişti.

Zira...

Çanakkale savaşının ilk ve son hedefinin "Doğu Sorunu"nun çözümlenmesi olduğunu biliyordu.

"Doğu Sorunu" dedikleri mi?

Nihayetinde Filistinlilerin yurtlarından sürgün edilmesiyle "çözüme ulaşan" bir "sorundan" ibaretti.

Lafın burasında şuncağızı sormadan geçmeyelim:

"Fetullah kapatması aydınların" malum "Kürt sorunu" başlığı altında uzun süre yürüttükleri tartışma hangi "çözüme" matuftu?

Vladimir Jabotinsky, "Eğer biz 2 Kasım 1917'de Balfour Bildirisi ile Filistin'de yurt edinme sözü aldıysak" demişti, "buna ulaşan yol Gelibolu'dan geçmiştir."

Aynen öyle olmuştur.

Filistin işgalcisi İsrail devletini kurmak için dün nasıl ki Gelibolu'yu geçmeyi hedef seçmişlerdi...

Bugün de Nil'den Fırat'a kadar kendilerine "vaat edilmiş topraklar" (Arzı Mev'ud) olarak vehmettikleri yerleri işgal etmek için Türkiye'yi topyekûn hedefe koydular.

Büyük resim budur.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN