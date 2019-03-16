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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan dünyaya çağrı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İslam düşmanlığı kaynaklı sorunlara karşı etkin önlemler almak günümüz küresel şartlarında zorunluluktan öte hayati bir hal almıştır."

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2019 12:00 Güncelleme Tarihi: 16.3.2019 12:10
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan dünyaya çağrı

"Bu vahşeti iki yıldır planladığı anlaşılan teröristlerin Sayın Cumhurbaşkanımızı, Türk milletini, ülkemizi ve tarihimizi hedef almaları olayın bir diğer üzücü boyutun teşkil etmektedir. Tüm dünya mazlumlarının sesi olan Cumhurbaşkanımız, Allah'ın verdiği canı ancak Allah'ın alacağı bilinciyle ömrünü milletine hizmete adayarak gece gündüz çalışan bir liderdir. Milletimiz liderine her zaman olduğu gibi yine sahip çıkacak, bu tür kirli operasyonlara asla müsaade etmeyecek.

Uzun yıllar teröre büyük kayıplar vermiş ve terörün her türlüsüne karşı çıkmış bir ülke olarak Türkiye, Yeni Zelanda'nın terörle mücadelesinde ve atacağı adımlarda yanında olacaktır.

Yaşanan bu terör eylemi, İslam düşmanlığının sınırları olmadığını bizlere ne yazık ki bir kez daha göstermiştir. Buradan bütün dünyayı, İslam düşmanlığına, yabancı karşıtlığına, radikalizme ve ırkçılığa karşı ayağa kalkmaya davet ediyoruz."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan dünyaya çağrı
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