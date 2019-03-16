Yeni Zelanda'daki cami katliamını öven Ekşi Sözlük yazarı Alanya'da gözaltına alındı!

Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen terör saldırısından sonra Ekşi Sözlük yazarı A.A "Videoyu izlerken keşke Türkiye'ye gelip bu cuma günü camiileri temizlese diye iç geçirdim" diyerek şizofrence bir yorumda bulunmuştu. Bu yorum sonrası o kişi hakkında toplumda infial oluştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ekşi Sözlük yazarı A.A hakkında soruşturma başlatmıştı.

İĞRENÇ YORUMU YAPAN A.A GÖZALTINA ALINDI!

Ekşi Sözlük'te Müslümanlara yapılan korkunç saldırı hakkındaki yorumundan sonra A.A.; ikamet ettiği Alanya'da gözaltına alındı!

EKŞİ SÖZLÜK O HESABI KAPATTI!

Ekşi Sözlük, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından terör saldırısını öven kullanıcısının hesabının nefret söylemi sebebiyle kapatıldığını açıklamıştı.

Ekşi Sözlük tarafından yapılan açıklamada; "Yeni Zelanda'da camiye saldırı başlığına yazılan kabul edilemez bahse konu entry, birkaç dakika içerisinde fark edilerek aynı dakikalar içerisinde silinmiş, entry'i yazan kullanıcının hesabı ise nefret söylemi sebebiyle kapatılmıştır. Konuyla ilgili emniyet birimleri tarafımızla iletişime geçmiştir, yasal süreç işlemektedir" denildi.

SALDIRIYI ÖVEN EKŞİ SÖZLÜK YAZARI HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI