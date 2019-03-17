Belediyeciliğin miladı: Haliç

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde başlayan başta Haliç olmak üzere Boğaz ve Marmara Denizi'ndeki değişim "İki Deniz Bir Şehir: Su Altından İstanbul" belgeleriyle gözler önüne serildi. İstanbul'u çevreleyen sularda 130 canlı türünün yaşadığı tespit edildi. Bir zamanlar çevreye yaydığı pis koku nedeniyle yanından geçilemeyen Haliç'te şimdi balık tutuluyor. Dalgıçlar, İstanbul'u çevreleyen 33 noktada 120 dalış gerçekleştirdi. Selimpaşa, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Florya, Yeşilköy, Yedikule, Haliç, Sarayburnu, Kız Kulesi, Dolmabahçe, Ortaköy, Çengelköy, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Tarabya, Beykoz, Rumeli Feneri, Anadolu Feneri, Kilyos, Karaburun, Şile, Moda, Caddebostan, Maltepe, Yelkenkaya, Madam Martha, Sivri Ada, Heybeliada, Büyükada Kurşunburnu, Balıkçı Adası ve Tuzla'da dalış gerçekleştirdi. Dalgıçlar; 130 canlı türü görüntüledi.İstanbul sularında gorgon mercanı, denizatları, deniziğneleri, denizkestaneleri, denizyıldızları, horozbinalar, mercanlar, papazbalıkları, mercan, hani balıkları, deniz şakayıkları, çırçır, iskorpit, gelincik, vatoz, dil balığı türlerine bolca rastlanıldı. İstanbul'u çevreleyen boğaz ve denizlerinde yaşayan canlı türlerinin ve ekosisteminin ayrıntılı olarak incelendiği çalışmalar kapsamında zengin bir arşiv oluşturuldu. SABAH'a konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Turizm Müdürü Halil İbrahim Şan, İBB Kültür Daire Başkanlığı Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "İki Deniz Bir Şehir: Su Altından İstanbul" belgeseliyle, İstanbul'un saklı kalmış su altı zenginlikleri gün yüzüne çıkarıldığını söyledi.Projenin doğuşunu ve ayrıntılarını anlatan Şan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Mevlüt Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanımız Rıdvan Duran öncülüğünde yola çıkarken hedefimiz, İstanbul'u dalış turizminin önemli destinasyonlarından biri haline getirmek ve başta İstanbullular olmak üzere yerli-yabancı doğa tutkunlarına Marmara Denizi'ni daha iyi anlatarak denizel yaşama dair farkındalık oluşturmaktı. Marmara'da 130'dan fazla tür canlı yaşıyor. Biz de bunları belgelemeyi başardık. Bu dalışlarda, bin 500 adet fotoğrafı da kayıt altına aldık" dedi.RecepTayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, "Haliç Çevre Koruma Projesi"ni başlattı. Haliç'te, Erdoğan'ın döneminde ilk etapta tarama yapıldı ve 5 milyon metreküplük çamur, döşenen dev borularla Alibeyköy'deki eski taş ocaklarına pompalandı. 1997'de başlayan bu çalışma 1999'da tamamlandı. Temizliğin ikinci etabında ise Haliç'i kirleten evsel ve sanayi atıkları kolektörlere alındı. Haliç'e akan sanayi ve evsel atıklar kolektörlerde arındırıldıktan sonra tekrar Haliç'e veriliyor.