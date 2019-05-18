Aynı rotada aynı ruhla

100 yıl önce İstanbul'dan Samsun'a hareket eden Gazi Mustafa Kemal'in bindiği Bandırma Vapuru, 81 ilden 182 öğrenci ile temsili olarak İstanbul'dan Samsun'a hareket etti.

Piri Reis Üniversitesi Gemisi, İstanbul'dan Samsun'a tarihi yolculuğa çıktı

MİLLİ RUH GENÇLERİN OMZUNDA

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı programı kapsamında 81 il ve KKTC, Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan'dan gelen toplam 182 öğrenci 19 Mayıs kutlamalarına katılmak için Piri Reis gemisiyle İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı.







Yolculuk için hazırlanan Piri Reis Gemisi balonlarla süslendi. Geminin önünde Atatürk portresi, 1919 tarihi, milli mücadelenin 100. yıl logosu ve "Bitmeyen Yolculuk" yazısı yer aldı. Piri Reis Üniversitesi Bando Takımı da gösteri sergiledi. 60 saat sürmesi planlanan yolculuğa çıkan öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarayburnu sahilde demirli bulunan gemiyi el sallayarak uğurladı. Gemide yolculuğa çıkan öğrenciler kendilerini uğurlayan Bakan Kasapoğlu ve diğer yetkililere el salladı. Bu sırada sahilde geminin yola çıkışı için havai fişek gösterisi yapıldı. Haliç ağzında ve İstanbul Boğazı'nda konumlanan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait birçok tekne de Piri Reis Gemisi'ne eşlik etti. Gemiyi 19 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun Tütün İskelesi'nde karşılaması bekleniyor.







Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu gemi yola çıkmadan yaptığı açıklamada, bir asır sonra yarınlarımızın ve dünyanın umudu gençlerimizle bir arada olduklarını söyledi. Kasapoğlu, "Milli mücadele ruhunu yaşatmak için 182 gencimiz 3 günlük yolculuğa çıkıyorlar. Biz de onları uğurlamaya, yolcu etmeye geldik. Onlar bu yolculuk boyunca geçmişlerini öğrenecekler ve kaynaşacaklar. Milli mücadele ruhunu yine gençlerimizin omuzlarında devam ettireceğiz. 19 Mayıs günü Cumhurbaşkanımızla birlikte gençlerimizi Samsun'da karşılayacağız" dedi.