CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan: 1919 sandıkta bilişim görevlileri ne yaptı?

ÖZKAN: "İSTANBUL'DAKİ 1919 OKULDA BİLİŞİM GÖREVLİLERİ ATANMIŞTI"

Necati Özkan, bir internet sitesine yazdığı yazıda, 31 Mart seçimlerinde sandık başında yaşananları anlattı.

Özkan, "Sandık güvenliği ile ilgili boşluklar İstanbul Gönüllüleri ile kapanmıştı. Seçim günü için veri toplayacak özel aplikasyon hazır hale gelmiş ve İstanbul'daki 1919 okulda bilişim görevlileri atanmıştı. Artık kazanmak için her şeyi vardı İmamoğlu'nun" dedi.

CHP'nin görevlendirdiği 1919 bilişim görevlisinin, oy usulsüzlüğü organizasyonunda yer alıp almadığı merak ediliyor.

ÖZKAN: "OY SAYIMINA; OY BİRLEŞTİRMELERİNE DİKKAT!"

CHP adayının kampanya direktörü Necati Özkan, 30 Mart 2014 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu. Necati Özkan, J. Stalin'e ait olduğu ifade edilen, "Seçimlerin sonucunu oy kullananlar değil; oyları sayanlar belirler" sözlerini paylaştı ve "Oy sayımına; oy birleştirmelerine dikkat!" ifadelerini kullandı.

Özkan'ın, söz konusu paylaşımı FETÖ'nün 17-25 Aralık yargısal darbe girişiminin ardından gerçekleşen ilk yerel seçim olan 31 Mart 2014 tarihinden bir gün sonra yapması dikkat çekiyor.

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİNDE OY BİRLEŞTİRMELERİYLE BİNALİ YILDIRIM'IN OYU DÜŞÜRÜLDÜ

CHP adayının kampanya direktörü Necati Özkan'ın, 5 sene önce yaptığı ve "Oy sayımına; oy birleştirmelerine dikkat!" ifadelerinin yer aldığı paylaşım, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimleri anlatıyor.

SADECE 83 SANDIKTA BİNALİ YILDIRIM'IN 11 BİN 347 OYU, OY BİRLEŞTİRMELERİNDE ÇALINDI

31 Mart seçimlerinde sandıkların yüzde 10'u sayıldı, sadece 83 sandıkta Binali Yıldırım'ın 11 bin 347 oyunun oy birleştirmelerle kaydırıldığı tespit edildi. Binali Yıldırım'ın oyu 39 sandıkta 0 oy, 22 sandıkta 1 oy, üç sandıkta 2 oy olarak YSK sistemine işlendi.

Binali Yıldırım'ın oylarının, oy sayım cetveline doğru yazıldığı ancak oy birleştirmenin yapıldığı seçim sandık tutanağına düşük yazıldığı ve YSK sistemine de hatalı işlendiğini tespit edildi.

SANDIKLARIN YÜZDE 10'U SAYILDI, 15 BİN 679 OYUN ÇALINDIĞI BELGELENDİ

İstanbul İl Seçim Kurulu; Çatalca, Silivri, Maltepe ve Çekmeköy tüm oylar, Kartal ve Ataşehir'de sadece ikinci ilçe seçim kurullarında oyların tamamı yeniden sayılmasına karar verildi. Kurul, tüm ilçelerde de geçersiz oyların sayılmasını istedi.



Tüm oyların yüzde 10'u tekrar sayıldı ve aradaki fark 29 bin 408'den 13 bin 729'a indi. Binali Yıldırım'ın 15 bin 679 oyunun çalındığı belgelendi. Geriye kalan sandıkların yüzde 90 oyun sayıldığı takdirde oy hırsızlığının tüm boyutlarıyla ortaya çıkacağı ifade ediliyor