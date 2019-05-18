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Tel Rıfat'taki /'lılar 'daki sivillerin tarım arazilerini yaktı

'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü /, ilçesindeki cephe hatlarında sivillerin tarım arazilerini ateşe verdi. Tarlalarda hasara neden olan 'nun uzun uğraşları sonucu sündürüldü.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2019 17:08 Güncelleme Tarihi: 18.5.2019 18:07
Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lılar Bab'daki sivillerin tarım arazilerini yaktı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesini işgal eden YPG/PKK'lı teröristler, dün gece Bab'ın batı kırsalındaki Abla ve Hazvan bölgelerinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin konuşlandığı cephe hatlarına yakın noktalarda tarım arazilerini kundakladı.

ÖSO birliklerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken tarlalarda büyük hasar oluştu.

Afrin'in güneydoğusunda, Azez'in güneyinde yer alan Tel Rıfat, 3 yıldır terör örgütünün işgalinde. Burada yaşayan 250 bin civarı sivili zorla göç ettiren YPG/PKK, ilçeden ÖSO hatlarına saldırılar düzenliyor.

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Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lılar Bab'daki sivillerin tarım arazilerini yaktı
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