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Son dakika: MSB duyurdu! Terör hedefleri tek tek imha edildi

Milli , Fırat Kalkanı bölgesine, Tel Rıfat’taki /'lı teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine, bölgedeki ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı netincesinde PKK tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 18.5.2019 14:07 Güncelleme Tarihi: 18.5.2019 14:44
Son dakika: MSB duyurdu! Terör hedefleri tek tek imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine, bölgedeki ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiğini açıkladı.

GEREKLİ KARŞILIK VERİLDİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiştir" denildi.

TERÖR HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ

Bakanlık ayrıca, "Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." açıklamasında bulundu

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Son dakika: MSB duyurdu! Terör hedefleri tek tek imha edildi
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