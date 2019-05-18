Yıldırım: Biz herkesi seviyoruz

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım dün cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Cami çıkışında vatandaşlarla tek tek tokalaşan Yıldırım, yoğun ilgiyle karşılaştı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, katıldığı opera konserinde kendisine yönelik seyircilerin 'Her şey güzel olacak' sloganlarına gülümseyerek karşılık vermesinin sorulması üzerine, "Yoruma ihtiyaç var mı? Biz herkesi seviyoruz. Bizi sevmeyenleri de seviyoruz" dedi. Emeklilikte yaşa takılanlar için daha önce 'biraz sabır' dediği hatırlatılan Yıldırım, "Bakanlığımız çalışmalarını yapıyor" diye konuştu.Binali Yıldırım akşam da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Muhtarları Buluşması'na katıldı. Yıldırım burada yaptığı kısa konuşmada şunları söyledi: "Şimdi bir kez daha İstanbul için yola çıktık. Bu kutlu vakitte Rabbimden niyazımız bizi müjdelenmiş şehir İstanbul'a layık kılmasıdır. Eyüp Sultan'ın, Fatih Sultan Mehmet'in, Mimar Sinan'ın, Kanuni'nin İstanbul'unu, onlara layık olanlar yönetecek."