Başkan Erdoğan Samsun'da 19 Mayıs'ın 100. yılı töreninde konuşuyor

2200 YILLIK BİR DEVLET KÜLTÜRÜMÜZ VAR

Tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. Bu vesileyle gözlerini kırpmadan hayatını feda eden tüm şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 100 yıldır kalkınmak için çalışan, üreten herkesi saygıyla selamlıyorum. Biz asırlara uzanan bir millet ve devletiz. Sadece Cumhurbaşkanlığı forsumuzda temsil edilen 16 devletin 2200 yılı bulan bir geçmişi vardır.

BAYRAK ANADOLU SELÇUKLU'DAN OSMANLI'YA, OSMANLI'DAN CUMHURİYETİMİZE GEÇMİŞTİR

Coğrafyamızdaki ilk devletimiz Anadolu Selçuklu'nun İznik'ten Konya'ya uzanan yıllarca süren serencamı çok daha kutlu bir doğumla neticelenmiştir. 7 iklimde şanla şerefle gururla Osmanlı'nın bayrağı dalgalanmıştır. Osmanlı'nın takati kesildiğinde de bayrağı Cumhuriyetimiz devralmıştır.

"DEVLET EBED MÜDDET" MİLLETİN BİZZAT KENDİSİDİR

Osmanlı'nın en parlak, en gelecek vadeden subaylarından biri olarak Gazi Mustafa Kemal buraya ayak basmıştır. Kendisiyle birlikte hareket eden her komutanın her kamu görevlisinin de sıfatı aynıydı. Çünkü Devleti ebed müddet milletin bizzat kendisidir.

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