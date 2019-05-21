FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 15 tutuklama

31'İ YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ mensuplarını TSK yapılanmasına sızdırdığı, kod adı ve askeri okul sınav sorularını verdiği gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 48 sivil şüpheliden 31'i yakalandı.

15 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa getirilen şüphelilerden 19'u tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 12 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak örgüt ile mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle serbest bırakıldı.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sivil 15 şüphelinin tutuklanmasına, hakimlik ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 4 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

17 İSİM FİRARİ DURUMDA

Haklarında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunamayan 17 sivil şüpheli ise firari olarak aranıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, itirafçı askerlerden alınan ifade ve teşhis işlemleri sonucunda askerlerden sorumlu örgütsel tabirle "öğretmen" olarak faaliyet gösteren şüphelilere ulaşılmıştı.

Bu kapsamda, geçen hafta örgüt mensuplarını TSK yapılanmasına sızdırdığı, kod adı ile askeri okul sınav sorularını verdiği ve örgütsel olarak ''hususici, öğretmen, doktor, serdoktor, bölge talebe mesulü'' gibi adlarla isimlendirilen 48 sivil hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.