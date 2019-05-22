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’den ihraç olan sahte kimlikli öğretmenlere operasyon: 14 gözaltı

’da soruşturması kapsamında kamudan ihraç olduktan sonra, özel eğitim kurumlarında sahte kimlikle özel ders verdikleri ve yeni yapılanma içinde oldukları öne sürülen 14 eski öğretmen gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2019 23:20 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 23:40
FETÖ’den ihraç olan sahte kimlikli öğretmenlere operasyon: 14 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin ortaya çıkarılması amacıyla Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nce operasyon düzenlendi.

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Operasyon kapsamında, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan daha önce haklarında adli işlem yapılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile öğretmenlikten ihraç edilen, farklı adli makamlarca halen aranan örgüt üyelerinden Isparta'da 'Özel eğitim ve öğretim kursu' adı altında kayıt dışı görev yaptıkları tespit edildi.

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Şüphelilerin sahte kimlik kullanarak merdiven altı apartman dairelerde özel ders verdikleri ve bir özel eğitim kurumunun odak haline geldiğini tespit eden KOM Polisi ayrıca, şahısların örgütsel dayanışma içinde oldukları, birlikte hareket ettikleri ve yeni yapılanma içerisinde olduklarını saptadı.

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14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Isparta polisinin farklı mahallelerdeki hücre evlerine eş zamanlı olarak düzenlediği baskınlarda toplam 14 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Polis ekiplerince, şüphelilerden elde edilen dijital materyaller, sahte kimlikler ve dokümanlara el konuldu.
Öte yandan, soruşturma sürerken, emniyetteki şüphelilerin sorgularının ise devam ettiği öğrenildi.

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