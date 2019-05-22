Manisa'da kumar operasyonu

Turgutlu ilçesinde Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 adrese operasyon düzenledi. Yanık oyunu olarak bilinen iskambil oyununu parasına oynadığı tespit edilen adreslere polis ekipleri suçüstü yaptı. Polis ekipleri 6 bin 340 TL para ve kumar oynanan materyalleri ele geçirdi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan iş yeri sahiplerine adli işlem yapılırken kumar oynadıkları tespit edilen 12 zanlıya da 3 bin 840 TL idari para cezası kesildi.

Operasyonla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU