MHP Genel Başkanı Bahçeli "YSK, şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır" açıklaması yaptı.

Bahçeli, ''Türkiye S-400 Füze Savunma Sistemi bahanesiyle siyasi ve ekonomik kuşatmaya alınmış, boyun eğmesi amaçlanmıştır.

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen; "ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi" başlıklı karar çifte standart olmasının ötesinde, tamamıyla art niyetin ve müttefiklik hukukunu hiçe sayan bir zihniyetin ürünüdür.

Tunceli Belediye Meclisi'nin Dersim kararı tam anlamıyla yangına körükle gitmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne meydan okumaktır.'' ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den YSK'nın gerekçeli kararına ilişkin açıklama



