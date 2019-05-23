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'den 'nın gerekçeli kararına ilişkin açıklama

Genel Başkanı Devlet açıklamasında "Milliyetçi Hareket Partisi, 'nın gerekçeli kararını tartışmasız şekilde doğru ve isabetli bulmaktır. YSK, şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır" dedi.

Giriş Tarihi: 23.5.2019 15:02 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 15:27
Bahçeli'den YSK'nın gerekçeli kararına ilişkin açıklama

MHP Genel Başkanı Bahçeli "YSK, şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır" açıklaması yaptı.

Bahçeli, ''Türkiye S-400 Füze Savunma Sistemi bahanesiyle siyasi ve ekonomik kuşatmaya alınmış, boyun eğmesi amaçlanmıştır.

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen; "ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi" başlıklı karar çifte standart olmasının ötesinde, tamamıyla art niyetin ve müttefiklik hukukunu hiçe sayan bir zihniyetin ürünüdür.

Tunceli Belediye Meclisi'nin Dersim kararı tam anlamıyla yangına körükle gitmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne meydan okumaktır.'' ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den YSK'nın gerekçeli kararına ilişkin açıklama


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Bahçeli'den YSK'nın gerekçeli kararına ilişkin açıklama
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