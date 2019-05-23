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'lı terörist: Çatışmalarda ön saflara kadın ve çocuklar sürülüyor

Güvenlik güçlerine teslim olan 'lı 'Sait' kod adlı kadın terörist, grubun elebaşının kadın teröristlere bulunduğunu, çatışmalarda ön saflara kadınların ve çocukların sürüldüğünü belirtti.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2019 11:14

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; teslim olan 'Sait' kod adlı terörist ifadesinde örgütte yaşadığı ve şahit olduğu olayları anlattı. Terörist, grubun elebaşının kadın teröristlere sarkıntılık ettiğine, cinsel tacizde bulunduğuna şahit olduğunu söyledi.

Bu durumun terör örgütündeki kadınların kaçınılmaz sonu olduğunu söyleyen kadın terörist, örgüte yeni katılan genç kadınların da kısa sürede bu tarz durumlara maruz kaldığını, çoğunun çaresizce boyun eğdiğini bildirdi. Örgütte yaşanan yoz ilişkilerden kurtulmak isteyen kadın teröristlerin genelde tek başlarına kaçamadıklarını, yakalandıklarında da ajanlıkla suçlanarak infaz edildiklerini anlatan 'Sait' kod adlı terörist, kadınların tehditlere maruz kaldıklarını, ailelerinin yanlarına gitmeye korktuklarını, ya intihar etmek zorunda kaldıklarını ya da infaz durumu ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Kadın terörist ayrıca, uyuşturucuya alıştırılan kadın ve çocukların çatışmalarda da ön saflara sürüldüğünü ifade etti.

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PKK'lı terörist: Çatışmalarda ön saflara kadın ve çocuklar sürülüyor
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