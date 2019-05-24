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Trump, 'ya ilave asker gönderilmesini onayladı

ABD Başkanı , 'ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığını açıkladı. Beyaz Saray'ın bahçesinde Japonya'ya hareketinden önce basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı Trump, İran'la ilgili yeni adımını değerlendirdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2019 19:10 Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 19:34
Trump, Ortadoğu'ya ilave asker gönderilmesini onayladı

Trump, bölgeye gönderilecek yaklaşık bin 500 kişilik ilave askeri gücün çoğunlukla Ortadoğu'daki Amerikan askerlerini ve görevlilerini "koruma" görevi göreceğini ifade etti.

Söz konusu ilave asker kararıyla ilgili detayların Pentagon tarafından açıklanması bekleniyor.

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Trump'ın açıklamasından kısa süre önce Amerikan medyasına yansıyan haberlerde Trump'ın ilave asker kararını verdiği ve söz konusu kararıyla ilgili Kongreyi bilgilendirdiği belirtilmişti.

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ABD, iki hafta önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer kapasiteli 4 adet B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

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Trump pazar günü Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İran savaş isterse bu İran'ın resmen sonu olur. Hiçbir zaman ABD'yi tehdit etme." ifadelerini kullanmıştı.

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Trump, Ortadoğu'ya ilave asker gönderilmesini onayladı
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