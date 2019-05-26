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'a saldıranlar gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Gazeteci 'a yapılan saldırıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2019 15:43 Güncelleme Tarihi: 26.5.2019 15:47
Sabahattin Önkibar'a saldıranlar gözaltına alındı

Gazeteci Sabahattin Önkibar, Ankara'nın Çankaya ilçesinde evine 300 metre mesafede kimliği belirsiz kişilerin yumruklu saldırısına uğradı. Olaydan sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı. Söz konusu çalışma kapsamında bugün 4 şüpheli gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırıyla ilgili soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Önkibar'ı darbeden 3 şüpheli ile bunlara araç kiralayan ve olayla bağlantısı olma ihtimali değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalananların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gazeteci Sabahattin Önkibar

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Sabahattin Önkibar'a saldıranlar gözaltına alındı
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