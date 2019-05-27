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şüphelisi 42 asker hakim karşısında

ve ekiplerinin ortak çalışmalarıyla bağlantılı oldukları tespit edilen 42 şüpheli asker adliyeye sevk edildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 27.5.2019 10:04
FETÖ şüphelisi 42 asker hakim karşısında

49 İSİM TESPİT EDİLDİ

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürüttükleri çalışmalarda örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine yerleştirdiği ve büfelerin ankesörlü telefonlarından periyodik olarak arandıkları belirlenen 25'i muvazzaf, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 2 teğmen, 17 astsubay, 1 uzman çavuş toplam 49 şüpheli tespit etti.

FETÖ şüphelisi 42 asker hakim karşısında

42 ŞÜPHELİ HAKİM KARŞISINDA

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şüpheliler hakkında gözaltı kararı alan TEM ve İstihbarat ekipleri, şüphelilerin yakalanması için merkez Bursa olmak üzere Eskişehir, Şırnak, İzmir, İstanbul, Konya, Ankara, Tunceli, Kocaeli, Samsun, Muş, Balıkesir, Yalova, Malatya, Zonguldak, Bolu, Aydın, Mardin, Hatay, Mersin, Kastamonu, Elazığ, Burdur, Sakarya ve Gaziantep'te şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.

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FETÖ şüphelisi 42 asker hakim karşısında
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