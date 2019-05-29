Ekrem İmamoğlu'nun 11 iftirasına 11 cevap

Sandıkta yapılan usulsüzlüklerin tespit edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla mazbatası geri alınan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, partisi ve sosyal medyadaki hesaplar aracılığıyla İBB'yi yalan ve iftira yağmuruna tuttu. Her gün yeni bir iftira ile karşı karşıya kalan AK Parti ise algı oluşturmaya yönelik bu çabaları yerle bir etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İBB Meclisi AK Parti Grubu'nun hazırladığı görsellerde yalanlar ve doğrular bir bir sıralandı. Bu görselleri de Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu kamuoyu ile paylaştı. İşte o yalanlar ve doğrular listesi:

YALAN 1: Sayıştay Raporu: İBB, FETÖ'ye sehven para aktardı.

DOĞRU 1: Beyaz Masa tarafından düzenlenen gezilerde kamuya ait saray ve müze ziyaretleri için ödenecek bilet fiyatları düşük tutulurken, FETÖ'ye mali destek sağladığı iddia edilen grup tarafından işletilen özel işletmelere yüksek bilet ödemesi yapıldığı" yönündeki iddialar kesinlikle yalandır. Hiçbir ödeme yapılmamıştır.

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YALAN 2: İBB'de ihale rantı! "Yanlış" hesaplamayla fazla para vermişler.

DOĞRU 2: Mevzuata uygun olarak KM birimi dikkate alınarak elde edilen yaklaşık maliyet tutarı: 56 milyon 370 bin liradır. Bu tutarda personel taşıma işi için 362 adet iş kalemi toplamı 52 bin 936TL'dir. 363'üncü iş kalemi olarak şehir içi ve şehir dışı otobüs kiralaması olmak üzere toplamda 900 bin km'lik mesafe için ise fiyat 3 milyon 433 bin TL'dir. Dolayısıyla yaklaşık maliyette yanlışlık söz konusu değildir. Sayıştay'a cevaben bildirilmiştir. Beyaz Masa gezileri için ise 2017'de Sayıştay raporu cevabına istinaden "Fazla ödemeye mahal verilmediği" açıkça yazmaktadır. Fazla ödeme kesinlikle söz konusu değildir.

YALAN 3: Spor A.Ş., Okçular Vakfı'na okçuluk eğitimi altında ihale veriyor.

DOĞRU 3: Spor İstanbul A.Ş., iddia edildiği gibi okçuluk eğitimi veya başka bir isim altında herhangi bir çalışma yapmamaktadır. Bu konuda herhangi bir planlama da söz konusu değildir.

YALAN 4: İBB Halk Ekmek A.Ş, Başakşehir Futbol Kulübü'ne Arda Turan transferi için 9 milyon euro verdi.

DOĞRU 4: İddialar kesinlikle yalandır. Şirketimiz tarafından Arda Turan transferi için herhangi bir kişi veya kulübe hiçbir şekilde tek bir lira ödenmemiştir.

YALAN 5: İBB vakıf ve derneklere yüz milyonlarca para yardımı yapıyor.

DOĞRU 5: İBB tarafından hiçbir vakfa nakit yardım yapılmamıştır.

YALAN 6: İhtiyaç dışı araç masrafı yıllık 120 milyon TL

DOĞRU 6: İBB'de ihtiyaç dışı araç söz konusu değildir.

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YALAN 7: 48 yöneticinin bulunduğu İETT'de 150 adet kiralık makam aracı var.

DOĞRU 7: İddia kesinlikle doğru değildir. Bir kişiye birden fazla araç tahsisi yapılmış gibi gerçek dışı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. İETT'de 76 yönetici vardır ve farklı segmentlerde 76 adet makam aracı bulunmaktadır.

YALAN 8: Sayıştay'ın denetiminde ortaya çıkan zararı toplamı 753 milyon TL.

DOĞRU 8: Böyle bir zarar hiçbir Sayıştay raporunda mevcut değildir. Sayıştay raporuna göre, 108 bin 313 TL söz konusudur. Hukuki süreç devam ediyor.

YALAN 9: İSKİ'de 124 yöneticiye 874 makam aracı düşüyor.

DOĞRU 9: İddia kesinlikle asılsızdır. Tüm İSKİ çalışanlarının işlerini yerine getirmek için kullandığı araçlar makam aracı olarak lanse edilmeye çalışılmaktadır. İSKİ'de 132 yönetici ve iç denetimci vardır ve farklı segmentlerde 132 adet makam aracı bulunmaktadır.

YALAN 10: İBB'de 643 yöneticiye 1717 makam aracı.

DOĞRU 10: İBB'nin kiralık araç sayısı 1798'dir. İBB'de makam aracı olarak hizmet veren farklı segmentlerdeki toplam araç sayısı 643 değil, 120'dir. Bu rakama yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler için kullanılan araçlar da dahildir. Diğer araçlar; ambulans, böcek ilaçlama, cenaze işlemleri vb. işler için kullanılmaktadır.

YALAN 11: İBB'nin borcu son 5 yılda 20 kat arttı.

DOĞRU 11: İBB'nin borç oranı 2014'ten bugüne 3.34 oranında artmıştır.