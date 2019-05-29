Terör örgütü üyelerine sahte evrak temin ediyordu! Operasyon düzenlendi...

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte belge imal etmek suçundan uzun süredir aranan M.K. isimli bir şahsın Avcılar'da bulunduğu ihbarını aldı. Aylar süren istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelinin başta terör örgütü üyeleri olmak üzere yurtdışına kaçmak isteyen veya yurtiçinde yakalanmak istemeyen şahıslara sahte nüfus cüzdanı, pasaport, çalıntı, haciz veya yakalama kaydı bulunan araçlara sahte trafik tescil belgesi, sürücü belgesi bulunmayan sürücülere sahte sürücü belgesi ile çeşitli işlemlerde kullanılmak üzere diploma, ustalık ve kalfalık belgeleri düzenlediğini tespit etti.

YÜZLERCE SAHTE BELGE

Şüpheli M.K.'nın sahte belgeleri Avcılar'da ikamet ettiği evde hazırladığını tespit eden ve bu adresi takibe alan Jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Ekipler evde yaptıkları aramalarda, ülke genelinde hizmet veren çeşitli kurumlara (Noter, Hüfus Müdürlüğü, Belediyeler, Emniyet Müdürlükleri ve Evlendirme Daireleri vs.) ait ve il il, ilçe ilçe tasnif edilmiş vaziyette, 250 adet sahte mühür, çok miktarda sahte plaka, sürücü belgeleri, trafik tescil belgeleri, çeşitli kurumlara ait diploma ve eğitim belgeleri ile sahte belgelerin yapımında kullanılan özel üretim ve basım malzemeleri ele geçirdi.

SAHTE MÜHÜR TEMİN EDİYOR

Ele geçirilen sahte mühür ve belgelerin yanı sıra şüphelinin resmi belgede sahtecilik piyasasına sahte mühür temin ettiği belirlendi. M.K. emniyetteki işlemleri ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın bağlantılı olduğu kişileri yakalamak için düzenlenen geniş çaplı soruşturma devam ediyor.