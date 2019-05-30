CHP belediyesinde şok! Kadroluya harçlık, taşerona maaş yok!

CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde taşeron işçiler üç aydır maaş alamıyor, kadrolu personelin de maaşları üç aydır çok düşük ödeniyor!



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim öncesi CHP belediyelerinde çalışanlarının maaşlarının asgari ücretten daha fazla olacağını iddia etmesine rağmen CHP'li belediyelerin işçilerin maaşlarını ödemediği ortaya çıktı.



Rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan, 31 Mart yerel seçimlerinde Ataşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Battal İlgezdi'nin, belediye çalışanlarının maaşını ödemediği öğrenildi.



Ataşehir Belediyesi'nde taşeron işçilerin üç aydır maaş alamadığı, kadrolu personelin de maaşlarının üç aydır çok düşük ödendiği öğrenildi. Battal İlgezdi, belediye çalışanlarına yönelik yasaya aykırı şekilde görev ve işyeri değişikliği de yapıyor.



"ÜÇ AYDIR MAAŞ ALAMIYORUZ"

Ataşehir Belediyesi'nde çalışan E.D. adındaki bir işçi Ramazan günü mağdur olduklarını belirterek, "Maaşlarımızı en geç 15'ine kadar almamız gerekiyordu. Ancak mübarek Ramazan ayındayız, her gün ne yiyeceğiz içeceğiz diye düşünüyoruz. Ailelerimiz bizden para bekliyor. Biz durumumuzu ilettiğimiz, maaş durumumuzu sorduğumuz zaman bize para olmadığını, belediyenin batık olduğunu ve borç içerisinde olduğu söyleniyor. Maaş alamama durumumuz da 3 aydır devam ediyor. Yani şu an tüm işçiler CHP'nin yönettiği bu belediye nedeniyle mağdur" ifadelerini kullandı.



'KONUŞANI SÜRÜYORLAR'



CHP'nin belediyecilik anlayışı ile mağdur olan işçilerden bir diğeri olan E.S. ise "Maaş ödemeye gelince para bulamıyorlar. Ancak göz boyamak için konser yapıyorlar. Kimine 150 bin kimine 100 bin TL para ödüyorlar. İşçinin maaşını ödemeye ise para bulamıyorlar. Madem para yoktur. Belediye borç içinde konser yapma o kadar da parayı boşa harcama, işçinin hakkını öde mağdur etme. Şimdi Allah'tan hükümet yasa değişikliği yaptı da işten atamıyor. Ama konuşanı ya en ücra yerlere sürüyor ya da temizlik işlerine veriyor. Bu şekilde de kişilerin psikolojini bozup zorla istifa etmeye zorluyorlar. Market alışverişine çıkacağız ama para yoktur. Yani belki diğer aylar olur gecikir idare edilir. Ancak Ramazan ayında sadece biz değil bizimle birlikte ailelerimiz de mağdur oluyor. Bebekli, küçük çocuklu yaşlıları olan, hastası olanlarımız var. İhtiyaçlarını karşılayamıyoruz" şeklinde konuştu.



KILIÇDAROĞLU: "2 BİN 200 TL'NİN ALTINDA BİR ASGARİ ÜCRETİ KABUL ETMİYORUZ"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Aralık 2018 tarihinde; ''CHP'li belediyelerde ve o belediyelere bağlı şirketlerin tamamında 1 Ocak 2019 itibaren asgari ücret net 2 bin 200 TL olacak. Mart seçimlerinden sonra yeni bir belediyeyi de kazanırsak Ocak ile Mart ayları arasındaki farkı da işçilere ödeyeceğiz. 2 bin 200 TL'nin altında bir asgari ücreti kabul etmiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.



İLGEZDİ, RÜŞVET VE YOLSUZLUK YAPTIĞI GEREKÇESİYLE GÖREVDEN ALINDI

CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin Başkanı Battal İlgezdi, rüşvet ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmış, geçen yıl 16 Aralık'ta yerine yardımcısı CHP'li İlhami Yılmaz göreve gelmişti. Battal İlgezdi, 31 Mart yerel seçimlerinde Ataşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden seçildi.