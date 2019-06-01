Bize bayramı zehir ettiler

BUGÜN NELER OLDU

31 Mart seçimleri öncesi oy kaygısıyla "hiçbir işçiyi ekmeğinden etmeyeceğiz" diyen CHP'de, seçimler sonrası işçi kıyımı son sürat devam ediyor. İzmir'deki CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı göreve gelir gelmez basın danışmanı Recai Deniz, basın birimi personeli Fikret Laçinkaya, siyasi işlerden sorumlu danışman Murat Aksakal, makam şoförü Hanifi Tuyli, garaj amiri Özay Aras'ın da aralarında bulunduğu 15 kişinin işine son verdi. Karakayalı oy kaygısıyla 23 Haziran İstanbul seçimleri öncesi hazırladığı 170 kişilik listeyi de bekletiyor. İşten çıkartılan 7 kişiden biri olan basın birimi personeli evli bir çocuk babası Fikret Laçinkaya, süreci ve yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Başkan Karakayalı'nın kendisini temizlik işlerinde görevlendirdiğini anlatan Laçinkaya, "Bu karara itiraz ettim. Temizlik işlerinde çalışamayacağımı ifade ettim. Bu kez de mobbing ve psikolojik baskı uyguladılar. Ben dik durdum ve temizlik işlerine gitmedim. Bunun üzerine işten çıkartılar" diye konuştu. Ramazan Bayramı öncesi CHP'li belediyenin kendisini ve 14 arkadaşını işsiz bıraktığını anlatan Laçinkaya, "CHP bize bayramı zehir etti. Ramazan Bayramı öncesi bizi işsiz bıraktı. 2 yıllık evliyim. 1 yaşında oğlum var. Eşim çalışmıyor ev hanımı. Bayram öncesi ekonomik anlamda sıkıntıya düşürdüler. Başkan Rıdvan Karakayalı, İstanbul seçimlerini bekliyor. İstanbul seçimlerinden dolayı çıkışları durdurdular. 170 kişilik liste var ellerinde. 31 Mart seçimleri öncesi kimsenin ekmeği ile oynamayacaklarını söylediler. Ancak tam tersini yaptılar. Kandırdılar. 15 kişi daha işten atıldı" diye konuştu.CHP'LI Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde bayram öncesi başlayan sürgünler aileleri parçalıyor. Manavgat'ta Temizlik İşleri Şantiyesi'nde çalışan 30 yaşındaki 2 çocuk babası Ali Kurşun, CHP'li Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla Kumluca ilçesindeki Beykonak Sahili'ne temizlik görevlisi olarak sürgün edildi. Kurşun'un, evinden işine gidip gelebilmesi için 374 kilometre kat etmesi gerekiyor. AK Partili eski Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde işe başladığını ve iki yıldır namusu ile çalıştığını söyleyen Kurşun, 30 arkadaşıyla birlikte sürgün edildiği iş yerine gitmek için Manavgat'tan otobüse binip 79 km mesafedeki Antalya'ya, Antalya'dan da 108 km mesafedeki Kumluca'ya gidecek. Gidiş dönüş toplam 374 kilometrelik mesafeen az 3 saat sürüyor. 2 bin 400 TL maaş aldığını, bunun büyük bölümünün yola gittiğini söyleyen Kurşun, "Amaçları istifaya zorlamak. Bir çok arkadaşımız berzer durumda ama açıklama yapmaktan çekiniyorlar" diye konuştu.