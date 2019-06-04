Yine kurgu röportaj yine CHP’li meclis üyesi

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CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu lehine gerçekleştirilen bir algı operasyonunda daha makyaj çabuk döküldü. Geçen ay yapılan bir sokak röportajında "Ben AKP'ye oy vermiştim, bu kez de İmamoğlu'na vereceğim" diyen sözde vatandaşın CHP'li Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi Emine Polat olduğu ortaya çıkmıştı. Hafta sonu yapılan yine sözde bir sokak röportajında "Bir önceki seçimde Binali Bey'e verdim. Bu seçimde mağdur olan Ekrem İmamoğlu'na vereceğiz arkadaşlarla" diye konuşan vatandaşın da Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Umut Daştan olduğu ortaya çıktı. CHP'li siyasetçiler, kurgu olduğu açıkça belli olan görüntülerde, dini argumanlar kullanarak tesettürlü ve muhafazakar kesimin desteğinin İmamoğlu'nun yanında olduğu izlenimini vermeye çalıştı.Daştan'ın elleri cebinde verdiği röportajla ilgili çok sayıda tepki sosyal medyadan gecikmedi. İşte o tepkilerden bazıları: "Ahlaki değerler sıfır. Millete gidip adam gibi oyunu istemeyi bilmeyen akıllarıyla alay etmeye, algı operasyonlarıyla yalanlar üzerinden kandırmaya çalışan zihniyetin adıdır CHP", "Prodüksiyon. Bu çekimleri izleyenlerin aklı ile alay edildiğini üzülürek izliyoruz", "Yalan söylemek CHP'de bir hastalık halini aldı. Bakın adam eli cebinde ne kadar rahat yalan söylüyor. Usta bir aktör dahi bu kadar rahat yalan söyleyemez."