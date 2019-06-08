Belediye personeliyle seçim çalışması

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim otobüsünde anonsçuluk yapan Beylikdüzü Belediyesi'nin Kültür Müdürü Taner Çetin ve fotoğraflarını çeken belediye personeli Onur Günal'ı yanından hiç ayırmıyor. 2014-2019 yılları arasında belediye başkanlığını yaptığı Beylikdüzü Belediyesi'nin çalışanlarının İmamoğlu'nun seçim kampanyasında yer alması tartışmalara neden oldu. Çetin'in özellikle Trabzon, Giresun ve Ordu'da yapılan mitingler için seçim otobüsünde anonsçuluk yapması tepkilere neden oldu. Beylikdüzü Belediyesi ile hiç bir resmi bağı kalmayan CHP'li adayın bu tavrı 'yok artık' dedirtti.







ANONS YAPIYOR

İBB seçim kampanyasında, Beylikdüzü Belediyesi imkanlarından faydalanmaya devam eden CHP adayı, ilçe belediyesinin Kültür Müdürü Taner Çetin'i anonsçu olarak kullanmaya devam ederken, yanına, gazeteci olarak da belediye personeli Onur Günal'ı aldı. Seçim sürecinde beraberinde gezdirdiği belediye personeline bir plaket vermeyi de ihmal etmeyen CHP adayı, maaaşını Beylikdüzü Belediyesi'nden alan Onur Günal adlı personele, üzerinde, "31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul kampanyamızı her an takip eden az sayıda gazeteciden biri oldunuz" sözleriyle teşekkür etti. Kamu hizmeti yapmak yerine CHP adayına hizmet eden belediye personelinin, Ordu'da tartışma konusu olan 14 kişilik VIP listesinde de yer alması, garip ilişkilerin sürdüğünü gösterdi.



'KİMSENİN HAKKINI YEMEM' DİYOR

Olayın bir başka garip yanı ise Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın, hem Taner Çetin'in hem de belediye personellerinin CHP adayının emrine tahsis edilmesine göz yummuş olması. Belediye kaynaklarını kullanmayı kendisine hak gören İmamoğlu'nun, "Ben kimsenin hakkını yemem" iddiası da bir kez daha boşa çıkmış oldu. Maaşlarını belediyeden alan personelleri, propaganda personeli olarak kullanan İmamoğlu'nun yaptığı TCK'ya göre suç. Bu suçun işlenmesine göz yuman selefi Çalık da suç ortağı olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

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