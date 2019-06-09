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Hainler kaçamadı

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR SABAH Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.6.2019
Hainler kaçamadı
Tunceli Tunceli Kutu Deresi'nde jandarma ekiplerince bir mağarada 5 teröristin kıstırıldı. Özel Harekat Birlikleri'nin de katıldığı operasyonda, "teslim ol" çağrısına yanıt vermeyen teröristler, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Bağcılar'da muhtarlarla bir araya geldiği ziyaretinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz konusu teröristlerin uzun süredir izlendiğini belirtti. Soylu, 5 teröristin mağarada kıstırıldığı bilgisini paylaşarak, "İnanıyorum ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir. Allah onları muhafaza etsin" diye konuştu. İzleyen saatlerde açıklama yapan İçişleri Bakanlığı ise 5 kadın teröristin silanhlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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Hainler kaçamadı
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