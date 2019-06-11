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gazetecilerin sorularını yanıtladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı seçim çalışmaları kapsamında İSTOÇ esnafıyla buluşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Giriş Tarihi: 11.6.2019 11:40 Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 12:27
Binali Yıldırım gazetecilerin sorularını yanıtladı

"BİZİM İTTİFAKIMIZA ZARAR VEREMEZ"

Bir basın mensubunun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün attığı tweetleri hatırlatması üzerine, "Sayın Bahçeli mitili İstanbul'a attı. 23'üne kadar da Cumhur İttifakı adayı için tüm teşkilatıyla çalışmaya devam ediyorlar. Onun dışında herhangi bir faaliyeti yok. Diğer konular hiçbir şekilde bizim ittifakımıza zarar veremez" dedi.

Yıldırım, Diyarbakır ziyaretinde kullandığı "Kürdistan" ifadesi ile soru üzerine, "Bu konuyla ilgili herhangi bir yorum yapma ihtiyacı duymuyorum. Cumhuriyet kurulmadan önce bölgelerde, Osmanlı topraklarında her türlü etnik gruba sahip temsilciler vardı. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün bu temsilcileri bir araya getirerek işgal altındaki Anadolu topraklarının bağımsızlığını kazanması için büyük bir mücadele başlattı. Olay bu" ifadelerini kullandı.

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Binali Yıldırım gazetecilerin sorularını yanıtladı
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