CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun sinema rekoru! Bir günde 14 seans film izletmiş

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi Başkanlığı dönemine ait çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı. Beylikdüzü Belediyesi'nin 2018 yılı Faaliyet Raporu'nda gerçekleştirdiğini iddia ettiği 5 bin 83 seans 'Çocuk ve Yetişkin Sineması'nın hayatın olağan akışıyla uyuşmadığı anlaşıldı.

TEK SİNEMA SALONUNDA 5 BİN 83 GÖSTERİM!

Raporun 'Kültürel Hayatı Zenginleştirme' başlığı altında 2018 yılı içerisinde 5 bin 83 seans Çocuk ve Yetişkin Sinema gösterimi gerçekleştirildiği belirtildi. Bu gösterimlerin ise Beylikdüzü'nde bulunan Beylicium Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde bulunan tek sinema salonunda yapıldığı biliniyor.

GÜNÜN 28 SAAT OLMASI GEREKİYOR!

5 bin 83 seans 'Çocuk ve Yetişkin Sinema Gösterimi' yılın her günü yapılsa da bir güne 14 seans düşüyor. Bir günü geceli gündüzlü tamamında sinema gösterilse dahi bir seansın en az 2 saat süreceği hesaplandığında 14 seansın 28 saate tekabül etmesi dikkat çekiyor. Yani 14 seansın bir gün içerisinde tamamlanması hayatın olağan akışına aykırı…

GÖSTERİMİN YAPILMIŞ OLMASI İMKANSIZ

Beylikdüzü Belediyesi'nin internet sitesi incelendiğinde ise Beylicium Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde bulunan salonda günde sadece birkaç seans çocuk sineması, birkaç da yetişkin sinema seansı yapıldığı görülüyor. Bazı günler ise hiç gösterim olmaması dikkatlerden kaçmıyor. Zaten Beylicium'un sabah 10:00'da açılıp akşam 22:00'da kapanması da gece gösterim yapılamayacağı anlamına geliyor.

Diğer taraftan aynı faaliyet raporunda 5 bin 83 seans sinema gösteriminde 515 bin kişinin faydalandığı ileri sürülüyor.