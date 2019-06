Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Binali Yıldırım'dan kritik mesajlar!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün A Haber, ATV, A News ve A2 ortak yayınında 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimler ve 23 Nisan'da tekrar edilecek İstanbul seçimlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Değerlendirmelerinde 13 Haziran tarihli Sabah Gazetesi manşetine de göndermelere yapan Binali Yıldırım, ""CHP şiddetle hemen müracaat etti. Hem de gece yarısı. Hemen CHP İl Başkanı gitti. İl Seçim Kurulu, İl Seçim hakimleriyle bir araya geldi ve beş dakikada karar çıkardılar" dedi.

Yıldırım, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yaşananları anlattı:

"4 ilçede sayıma izin aldık. İki ilçede de kısmen sayıma izin aldık. Bir milyona yakın oy saydırdık. Bir milyon oyda aradaki fark 29 binden 13 bine indi. 16 bin oy geri geldi. Efendim, 'Bu çalma işi nereden çıktı?' Bu çalma işi nasıl olacak? Oyları cebine koyup eve götürecek hali yok ki. Senin oyunu Banu hanıma yazar. O da çalmadır. Çünkü siz oyu bana verdiniz ve bize emanet ettiniz. Benim oyum yerli yerine gitsin diye tembih ettiniz. Bizim görevimiz senin oyunun verdiğin adaya gitmesinden emin olmak."

İşte CHP'nin hukuka müdahale görüntüleri

"BİR MİLYON OYDA ARADAKİ FARK 29 BİNDEN 13 BİNE GERİLEDİ. BUNU GÖRDÜ CHP VE ŞİDDETLE HEMEN MÜRACAAT ETTİ"

"Yüzde 10 yarıdan fazla oyu kurtardığımızı görünce dedik ki, bir dakika (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı) bu oylarının tamamı sayılmalı. Çünkü bu sonuç değişecek. Gözüküyor. Bir milyon oyda aradaki fark 29 binden 13 bine geriledi. Bir milyon oyu daha saysak bizim tarafa geçiyor. Geriye kalan 6.5 milyon oyu saysak açık ara öne geçiyoruz. Bunu gördü CHP. Gördü ve şiddetle hemen müracaat etti. Bizim arkamızdan hem de yarı gece."

Binali Yıldırım CHP'nin oy sayımına nasıl karşı çıktığını böyle anlattı

"GECE YARISI HEMEN CHP İL BAŞKANI GİTTİ. İL SEÇİM KURULU, İL SEÇİM HAKİMLERİYLE BİR ARAYA GELDİ VE BEŞ DAKİKADA KARAR ÇIKARDILAR"

Banu El, Sabah gazetesinde yer alan ve YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine yönelik kararından 3 gün sonra emekliliğini isteyen İstanbul İl Seçim Kurulu Eski Başkanı hakim Müberra Gürdal ve iki üye hâkimin oyların yeniden sayımı engellemek için CHP'lilerle işbirliği anlatan yaptığını belgeleyen "CHP hukuku böyle kararttı" başlıklı manşetini hatırlattı ve "Görüntüleri yayınladık bugün" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, "Yarı gece hemen CHP İl Başkanı gitti. İl Seçim Kurulu, İl Seçim hakimleriyle bir araya geldi ve beş dakikada karar çıkardılar. Biz kapılarından giremedik. Bizim arkadaşlarımız kapılarından içeri giremediler. Sonra Yüksek Seçim Kurulu'na da gitti iş. Orada da maalesef red gördük. Yeniden sayma işi tamamen gündemden düştü" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NUN 'BİNALİ YILDIRIM SORULARI İSTEDİ' YALANI

CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayın öncesindeki iftiralarına yönelik olarak çok önemli mesajlar veren Binali Yıldırım şu açıklamaları yaptı: Benim soru isteme âdetim yok. Hatta ne isteseniz sorun dedim. Benim zihnim çok berrak. Bildiğime bildim derim bilmediğimi bilmiyorum derim. Arkadaş bir yalan söyledi. Yatsı olmadan yalanı ortaya çıktı. Yalanı da hatayı da kabul etmek erdemdir. Tamam kardeşim yalan de ve özür dile bu iş bitsin. Belli olmayan moderatörden ben nasıl soru alabilirim. Yalan ortaya çıktı yoluna devam etti. Özür dile ne kaybedersin ki? İspat et edemezsin. Kimden istedi moderatörden o da çıkıyor ki benden istemedi. Sakin olsun öfke kontrolü önemli bir şey. Belki bunun iletişimcileri, kampanya akılları buna bir şey söylüyor oda açıklama yapıyor.

CANLI YAYIN AÇIKLAMASI

Aslında başlangıçta düşünmüyordum. Bunu çok fazla gündeme getirdiler. "Korktu mu? Niye böyle davranıyor" gibi yayınlar artarak devam edince ben de bu arkadaşımızın hevesini kursağında bırakmayalım dedim. Bu arkadaşın bu hevesini de kursağında bırakmayalım, gelsin konuşalım dedim. Uğur Dündar'ı ben teklif ettim. Hem yayın yapılsın diyorlar hem de yandaş televizyonda yaparlar diyorlar. Ben öyle olmadığını ortaya koydum. Ben kim istiyorsa o gelsin dedim.

CHP'NİN TELKİNİ İLE BU YAYINDAN VAZGEÇMİŞ OLABİLİR

Uğur Dündar olsun dedim. Benim için hiç mahsuru yok. Yeter ki bahaneleri kalmasın. Sonra vazgeçti. Neden vazgeçti anlamış değilim. Tam da onun istediği şeyi sağlayacak bir fırsat doğru aslında. Bu fırsatı değerlendirebilirdi. Ama bilemediğimiz bir nedenden dolayı bu yayını yapmaktan vazgeçti. Kendisinin açıklamaları ne kadar kabul gördü ikna edici oldu bilemem. Ben ikna olmadım. CHP'nin telkini ile bu yayından vazgeçmiş olabilir.

İsmail Küçükkaya'yı ben eskiden beri tanırım, ulaştırma muhabiriydi. İsmail Küçükkaya kendi işini yapmaya çalışan ama düşüncesi de bilinen bir arkadaşımız.

CANLI YAYIN NASIL OLACAK?

Genel Başkan Yardımcıları bugün detayları konuştu. Her adaya 15 soru sorulacak. Her soru içi 3 dakika ayrılacak. İsmail Küçükkaya isminde her iki tarafta mutabık kaldı. Bu programın bir özelliği herhangi bir televizyon kanalının logosuyla yaılmayacak bir stüdyoda yapılacak. Biz de söz ağızdan çıkar karşı tarafta karar değişikliği olursa bunu bilemem. Soru sordu soru hoşumuza gitmedi onu gözden uzaklaştırmak unutturmak benim yapacağım bir şey değil yapmam. Ama CHP adayının öyle bir huyu var. O diyebiliyor. Ne isterse sorsun biz de sorularına samimiyetle cevap verelim.

CHP ADAYININ VALİYE HAKARETİ

(Ordu'da yaşanan olay) Özür dilese daha şık olurdu, bu kadar konuşulmazdı. Görüntüler var. Görüntüler olsa da olmasa da bu lafı bir başka lafla tevil etmeye çalışmak işi hafifletmez.

"ORGANİK BİR KAMPANYA YÜRÜTÜYORUZ"

Benim kampanyam başından beri organik kampanya yapacağım dedim. Bu düşüncem devam diyor. Bundan kastım büyük meydanlarda insanlara hitap etmek değil gelişi güzel sokakta karşılaştığım insanlarla sohbet etmek. Tanışıp oturup çay içmek, hatır sormak, kendisini dinlemek. Projelerimizi paylaşmak gibi doğal bir kampanya.

31 Mart sonrası şuna şahit oldum, bizi teskin ediyor insanlar; "Sen memlekete çok iş yaptın. Biz bu işi düzelteceğiz, hiç üzülme başkanım Topal Dursun'un oğlu...' Sanki onlar bu işin sorumlusuymuş gibi insanlar bu işten kendilerini sorumlu tutuyorlar aman üzülme sen. Sizin bir kabahatiniz yok ki diyorum ben. Bu iş sandıkta yapılan yolsuzlukla hırsızlıkla bu hale geldi. Asıl siz kusura bakmayın biz sizi bir daha sandığa gitmek zorunda bırakıyorum. Ben buna üzülüyorum.

"MAĞDUR KİM BEN SORUYORUM"

Sandıkta yağılan yolsuzluk nedeniyle iş buraya geldi. Bu çalma işi nereden çıktı. Kardeşim bu çalma işi oyları cebine koyup eve götürecek hali yok ki. Senin oyunu Banu hanıma yazar bu da çalmadır. Bu sonuç değişecek görünüyor. 29'dan 13'e geriledi. 1 milyon daha saysak bizim tarafa geçiyor. Bunu gördü ve hemen müraacat etti, bizim arkamızdan. 5 dakikada karar çıkardı. Bizim arkadaşlarımız kapılarından içeriye giremedi. Sonra YSK'ya gitti iş orada da red gördük. Sonra yeniden sayma işi tamamen gündemden düştü. Mağdur kim ben soruyorum. Mağdur 8 milyon oy kullanan. Bu insanlar tekrar sandığa gidecek. İnsanların planları als üst oldu. Buna ne gerek var. Sayalım...

23 HAZİRAN'DA KÜRT SEÇMENİN TAVRI

Kimsenin oyum kimsede değil. Herkes adayları dinleyecek, adaylara bakıp karar verecek. HDP, Kürt seçmenin oyunun sahibi değil. Kimsenin oyu kimsenin cebinde değil. Herkes adaylara bakıp karar verecek. Aynı kişiye oy vermiyorlar. Bu bizim demokrasinin güzelliği. Bölgede HDP ile beraber en fazla olan AK Parti'dir. Bize bölge halkından oy geldi.

KÜRT VATANDAŞIMIZDAN BU SEÇİM DAHA FAZLA OY GELECEK

Bu seçimde de gelecek buna inanıyorum. İstanbul'da o bölgenin insanına en iyi hizmeti ben yaparım. Gidin Diyarbakır'a yollarına bakın havaalanına bakın... Kürt vatandaşımızdan bu seçim daha fazla oy gelecek.

Masum bir hataysa dikkatsizlikse oylar yakın o zaman yanlışlıklar da, hatalar da eşit olmalı. Çalma başka nasıl olacak. Onu birisi söylesin.

İBB'DEN VERİLERİN KOPYALANMASI

Kazandığına o da inanmıyor gelmişken bütün bilgileri derleyeyim, toplayayım bizde kalsın kullanırım. Kişisel verileri koruma kanununa mualefet. Bu mahkeme kararı ile zaten durduruldu. Üç tane dışarıdan uzman da katıldı. Bir firmanın verdiği elemanlar. Sen belediye başkanısın her şey senin elinin altında. Ne bu telaş ya. İstediğin bilgileri istediğin zaman sorgularsın.

"ONU VEREN ADAMIN ÖMRÜ HAPİSLERDE GEÇER"

Kim sana bilgiyi vermemezlik edebilir. Bu tecrübesizlik. Ben iyi niyetli düşünüyorum. Bir hesap da olabilir. Bir açıkları varsa, kısa sürece derleyip toplayım da belki bunları kullanırım... Ulusal güvenlikten öte insanların bilgilerine sahip olma hakkınız yok. Öyle bir şey yok. Onu veren adamın ömrü hapislerde geçer. Vereceksin diye emrettiği adamın ömrü hapiste geçer. Ne kadar verildiğini bilemiyorum.

"ASLA BİZİM SEÇMENİMİZ PİREYE KIZIP YORGAN YAKMAZ"

Biz bu seçimi anlamlı bir farkla kazanacağız. Bizim yol arkadaşlığımızda AK Parti'de küslük olmaz. Zaman zaman sitem olabilir. Sitem sevgiden gelir konuşuruz işleri güzelleştiririz. Kişi bilmediğinin düşmanıdır. Konuşma fırsatı verceğiz. Bunu yapıyoruz. Asla bizim seçmenimiz pireye kızıp yorgan yakmaz.

94 ÖNCESİ İSTANBUL VE GÜNÜMÜZ İSTANBUL'UN KIYASI

İstanbul eski yıllara göre çok iyi bir konumda. Dürüst davrannmak lazım. Tayyip Beyin belediye başanlığı öncesi İstanbul ile sonrası kıyas kabul etmez. 94 öncesi İstanbul'u bir sürü genç kardeşimiz bilmiyor. Biz o günleri yaşadık. Bilmemeleri normal. Bilmemeleri iyi bir şey. Biz kollarımız kopardı iki elimiz de iki tane bidon getiriyoruz, su dolduruyoruz. Çöp dağ gibi oluyor toplanmıyor, hava kirliliği nefes alamıyorsun. Otobüs metrobüs... Yürü tabanlarla... Bunlar şaka gibi geliyor ama bunlar yaşandı. 94 sonrası İstanbul'da dönüm noktası.Anketlerdle araştırıyorsun İstanbul sorunlarını ne çöp çıkıyor, ne susuzluk çıkıyor, ne temizlik çıkıyor yok. Ne var ulaşım trafik, yeşil alan, otopark, bağımlılıkla mücadele. 5 yıl içinde trafik sorunu kalmaz. Önceliğimiz trafik. Bazı cezalardan halkın haberi yok.

SEÇİM ÖNLEMLERİ

Oylara sahip çıkacağız. Bunun önlemi benim oradaki üyem bir dakika bu oy geçerlidir ben buna mualefet ediyorum yazacak şu sandıkta şu oy geçerlidir, geçerli olduğu halde iptale atılmıştır. Bu evrak işi kayıt altına alma işini görevlilerimiz çok iyi yapmalı. Sayım bitinceye kadar, torbalar bağlanıp mühürleninceye kadar gözden geçirecek, kabul etmediklerini kayıt altına alacak. Kontrol edecek. İmzayı basacak, bir nüshasını alacak. Bu bilgiler elimizde olunca ne yaparsalar yapsınlar bir sonuç alamazlar.

İSTANBUL PROJELERİ

Belediyeler zabıtalarla destek veriyor. Trafik denetimini tamamen belediyeye devredilmesini daha doğru olacağını düşünüyorum. İstanbul'u tamamen akıllı şehir yönetimine geçireceğiz. İstanbul'daki her insanı günlük faaliyetleri hangi işlere ilgisi var, hangi işler iyi gidiyor, neyde sorun var? Bunların bilgisi var ama bunların analiz edip beklentilerini karşılayacak önlemler alınmıyor. Ama akıllı şehir yönetiminde vatandaş size şikayet etmeyecek. Birisi arayıp sorununu demeyecek siz görüp halledeceğiz..



DENİZ ULAŞIMI İÇİN TEŞVİK

Bazı yeni iskeleler açılacak. Avcılar'dan Eminönüne veya Bostancı'ya bunun gibi. 8-9 tane ilk etapta açılabilecek. İstanbul'un eskiden halk plajları vardı. Bu plajları tekrara hayata geçireceğiz. En az 5 tane halk plajı yapağız. Marmara büyük oranda temizlendi. Vatandaşın denizle buluşturulması için özel programlarımız olacak..



İSTANBUL'A YEŞİL KORİDOR

Buralarda derelerin üzeri doldu binalar yapıldı, derelerin adı kaldı. Burada yapacağımız şey buradaki Büyükçekmece'den Pendik'e kadar yukarıya doğru yeşil koridorlar. Bu dereleri tekrar meydana çıkaracağız. Hem su akacak hem de insanlar evinden çıkacak millet bahçeleri. Millet bahçelerinden gelecek o koridorlardan yürüyüşe çıkacak. İster kuzey ormanlarına gidecek ister sahile inecek. Bu hat boyunca sahilde gidiyorsun geliyorsun önüne yalı çıktı geçemiyorsunuz. Bunlar olmayacak. Kesintisiz sahilde yürüyüş alanı olacak. Kimsenin mülküne zarar vermeyecek. Sahil herkesin ortak malıdır, kimse ben kapattım diyemez. Sahiller vatandaşın ortak malıdır. Yeşilin suyun içinde yürüyeceksiniz. Piknik yapacaksınız. Bu 37 milyon metrekarelik bir yeşil alan kazandıracak. 8.65 metrekare kişi başına düşen yeşil alan..



GENÇLERE MÜJDELER

İstanbul'da üniversite okuyan hiçbir gencimiz stajsız kalmayacak. Herkes staj yapacak. Parayla yapacak. Bin lira da para alacak. 10 GB aylık internet vereceğiz gençlere 25 yaş altı..İstanbul Havalimanı'nda 225 bin kişi çalışacak. Atatürk Havalimanı'nı fuar ve kongre merkezi, millet bahçesi ve özel inişler için kullanacağız.