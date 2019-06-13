Müttefiklik ruhuna uygun değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan tarafından gönderilen ABD'nin S-400 mektubuna gerekli cevabın hazırlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün 7. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Savunma Bakanları Üçlü Toplantısı'na katıldı. Toplantı öncesinde gazetecilerin ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan tarafından gönderilen mektuba ilişkin soru üzerine, Akar şu yanıtı verdi: "Bilindiği gibi ABD Savunma Bakan Vekili'nden bir mektup aldım. Üslubuyla ilgili kamuoyunun da hassasiyetle durduğu gibi biz de hassasiyetle durmaktayız. Mektupta, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik iş birliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklenti dile getirilmekte ve görüşmelere devam edilmesinin önemi ifade edilmekte ise de üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını ilk andan itibaren gördük. Buna göre gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli cevabı hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu cevabı kendilerine vereceğiz. Tabii burada stratejik ortaklıktan, müttefiklikten bahsediliyor. Bunun ruhuna uygun hareket edilmesi için beklentimizi de ifade ettik, etmeye devam edeceğiz" dedi.





Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Levan Izoria ile birlikte Gebele Şehitler Hiyabanını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile bir araya geldi