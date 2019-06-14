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Suudi Bakandan terör örgütü /'ya destek talebi

'ın Körfez İlişkileri Bakanı Tamer , skandal bir istekte bulundu. El Sabhan, 'de terör örgütü / işgalindeki bölgeleri ziyaret ederek, bir araya geldiği Arap aşiretlerinin temsilcilerinden terör örgütüne destek vermelerini istedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2019 22:19 Güncelleme Tarihi: 14.6.2019 22:33
Suudi Bakandan terör örgütü YPG/PKK'ya destek talebi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, El Sabhan, ABD'nin DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon nezdindeki temsilcisi William Robak ile YPG/PKK işgalindeki bölgelere ziyaret gerçekleştirdi.

Suudi Bakan, Deyrizor ilinin doğusundaki El Ömer Petrol sahasında Arap aşiretlerinin temsilcileri ile de bir araya geldi.

Toplantıda, terör örgütü DEAŞ'a karşı sözde mücadeleye ve bölgedeki Araplara yardım sözünde bulunan El Sabhan, karşılığında terör örgütü YPG/PKK'ya destek istedi.

Kaynaklar, El Sabhan'ın ayrıca, Türkiye ve Katar ile yakınlaşmamaları konusunda aşiretleri uyardığını belirtti.

Bakan El Sabhan, daha önce de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelere ziyaretlerde bulunmuştu.

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Suudi Bakandan terör örgütü YPG/PKK'ya destek talebi
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