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adayı 'nun projesi dalga konusu oldu

'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı dün projelerini açıkladı. Dar gelirliler için açıkladığı konut projesi sosyal medyada dalga konusu oldu.

Giriş Tarihi: 15.6.2019 15:44 Güncelleme Tarihi: 15.6.2019 16:04
CHP adayı İmamoğlu'nun projesi dalga konusu oldu

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu dün projelerini açıkladı. "Sosyal konut projeleri başlayacak; dar gelirli aileler, 500-1000 TL arasında kirayla oturabilecek." dedi.

CHP adayının bu açıklamasından sonra sosyal medyada dalga konusu oldu. Çünkü İmamoğlu'nun dediği fiyat ve altında rakamlarla TOKİ İstanbul'da dar gelirlileri ev sahibi yaptı ve yeni projesiyle yeniden ev sahibi yapacak.

TOKİ 603 LİRA İLE VATANDAŞI EV SAHİBİ YAPTI

TOKİ İstanbul'da 2017 yılında yaptığı sosyal konutlarda aylık 603 TL ile dar gelirli vatandaşı ev sahibi yaptı.



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CHP adayı İmamoğlu'nun projesi dalga konusu oldu
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