Cinayet delili son görüşmeyi FETÖ’cü polis sildi

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili kitap hazırlığı yaptığı sırada öldürülen gazeteci Haydar Meriç cinayeti ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Meriç'in son telefon görüşmesi kayıtlarını silen FETÖ'cü polis hakkında iddianame düzenlendi. 31 Mayıs 2011 gecesi ortadan kaybolan ve cesedi 18 gün sonra domuz bağı yapılmış şekilde Akçakoca'da denizden çıkarılan Meriç'in son olarak patates hat olarak tabir edilen ve Emrah Yücel üzerine kayıtlı hat ile 66 saniyelik bir görüşme yaptığı belirlendi. Cinayetin sırrını aydınlatacak bu görüşme içeriğinin İstihbarat Daire Başkanlığı serverından silindiği anlaşıldı. Fakat silinen bu kayıtların TİB serverlarında bulunduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayetin perde arkasını aydınlatacak en önemli delilin silinmesi eylemini, o dönem İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Takip ve Operasyon Şube Müdürlüğü'nde Yasal İşlemler Büro Amiri olarak görev yapan Hakan K.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hakan K. hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Bilişim sistemindeki verileri yok etme' suçlarından iddianame düzenlendi.