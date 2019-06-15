Gazeteciye beyzbol sopalı saldırı

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YeniAkit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, İstanbul'da dün saldırıya uğradı. Alan, Gaziosmanpaşa Sarıgöl'de cuma namazına giderken beyzbol sopalı 4 kişi tarafından darp edildi. Olayın ardından yaralanan Alan hastaneye kaldırıldı. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırganlardan B.C. (28) ve S.A.'yı (32) gözaltına aldı. Saldırganlar ifadelerinde, saldırıyı Alan'ın TSK'ya yönelik sözleri nedeniyle gerçekleştirdiklerini öne sürdü. Tedavi altına alınan gazeteci Murat Alan, "6 yaşındaki oğlumla cuma namazına gidiyordum. Camiye 15 metre kala araçtan inen biri arkadan beyzbol sopasını aldı. Birinin de elinde bıçak vardı. 'Dur yapma çocuk var' dedim. Beyzbol sopalı olan, 'Senin ve senin siyasi iradenin de hakkından geleceğiz. Merak etme' dedi. 'İrade ha' deyip kafama sopayla vurdu. Biri de muştayla ellerime vuruyordu. Çocuğumu uzaklaştırmaya çalıştım. 20-25 metre sürüklendik. Bilincimi yitirmeye başladım. Birinin, 'Hadi yeter, kaçalım' dediğini duydum. Siyah bir araçla iki gün boyunca keşif yapmışlar. Ankara'dan gelmiş araç. Ben ne irademden vazgeçerim, ne de AK Parti iradesini boyun eğdiririm millet iradesine karşı direnenlere. Benim iradem, öldürseler de Rabia iradesidir. Bir can daha feda ederiz, vatan sağolsun deriz" dedi.