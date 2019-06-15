Sistematik yalancı Ekrem İmamoğlu'nu utandıran ham görüntüler!

İşte İmamoğlu'nun valiye hakaret ettiği anların ham görüntüleri

CHP İstanbul Büyükşehir belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun VIP salonu kullanma hakkı olmamasına rağmen zorla işgal etmesi sırasında Ordu Valisi Seddar Yavuz'a yönelik 'Valiniz itlik yapmıştır' ifadelerini kullanmış ardından ise inkar ederek 'Vali basitlik yaptı' dediğini öne sürmüştü. En yandaş CHP'li Fatih Portakal "Görüntüler var. Kulaklarımın ne duyduğunu ben biliyorum" demişti. Bu rezaletin ardından Ekrem İmamoğlu'nun yandaşı başta ODA TV olmak üzere CHP medyası, skandal bir habere imza attı ve görüntülerin montaj olduğunu yazdı.

O ANLARIN HAM HALİ YAYINLANDI

CHP yandaşı medyanın montaj iftirasının ardından, Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne hakaret ettiği anların ham hali sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerde, İmamoğlu'nun valiye hakaret ettiği açıkça duyuluyor. Ayrıca İmamoğlu'nun adamları da polislere "Adi herifler, şerefsizler" diyerek hakaret ediyor.

EN YANDAŞ CHP'Lİ PORTAKAL YALANLADI: HAKARET GÖRÜNTÜLERİ VAR

Yandaş CHP'li Fatih Portakal Ordu'da yaşanan olayın ardından FOX Ana haberde "İmamoğlu'nun valiyle ilgili bir sözü var biz o sözü vermedik" demişti. Portakal'ın bu açıklamasının ardından kamuoyunda görüntülerin yayınlanması çağrısı yapıldı. Portakal ise bu akşamki haber bülteninde İmamoğlu'nu bir kez daha yalanladı..

Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu'nu yalanladı: Görüntüler var.

"KULAKLARIMIN NE DUYDUĞUNU BEN BİLİYORUM"

"O görüntüyü ben izlememiş olsaydım ben o cümleleri etmezdim" diyen CHP'nin adayı İmamoğlu'nun arkadaşı Portakal, "Ben 6 haziran gün o hakaret ettiği cümleleri kurarken gerçekler üzerine bunu söylüyordum. Kulaklarımın ne duyduğunu ben biliyorum" diye konuştu.

HAKARET İÇEREN İFADELER POLİS TUTANAĞINDA

Ordu Valiliği tarafından hakaret iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, cep telefonu ile güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ordu Emniyet Müdürlüğü de basın yayın kuruluşları ile sosyal medyada paylaşılan görüntülerin temini için harekete geçti. İmamoğlu'nun iddiaya göre Vali Yavuz'a yönelik söylediği hakaret içeren ifadelerin yer aldığı görüntü kayıtları, aralarında iletişim uzmanlarının da yer aldığı bilirkişilerce incelendi. Görüntülerde, Vali Yavuz'a hakaret içeren ifadeler yer aldığı belirlendi.

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