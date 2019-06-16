Almanya’da CHP adayına çalışıyormuş

FETÖ'ye hizmet eden 'Kaç Saat Oldu?' isimli Twettır hesabını çalıştırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Birgün Gazetesi yazarı Barış İnci ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. İnci'nin Almanya'da CHP adayını destek toplantılarına katıldığı anlaşıldı.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yönetilen operasyon kapsamında E.B. İstanbul'da, hesabın bir başka yöneticisi olduğu iddia edilen bilişim ve yazılım şirketi sahibi H.S.P. ise Tokat'ta gözaltına alınmıştı. H.S.P'nin Bylock kullancısı olduğu anlaşılmıştı. Şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınmıştı.

BİRGÜN YÖNETİCİSİ VE YAZARI BARIŞ İNCE'NİN İSMİNİ VERDİ!

Soruşturmayı derinleştiren Başsavcılık hesabı çalıştıran isimlere yönelik çalışmalarına devam ederken İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan E.B. ilginç itiraflarda bulundu. E.B. 'Kaç Saat Oldu?'isimli twettır hesabını Birgün Gazetesi eski yöneticisi ve halen yazarı olan Barış İnce'ye devrettiğini belirtti.

İnce'nin Almanya'ya firar ettiği belirlendi. İnce ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. İnce'nin Almanya'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na destek toplantılarına katıldığı saptandı. Barış İnce konuşmacı olarak katılacağı 10 Haziran'daki Stutgart'daki toplantıyı sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekti.

Emniyetteki ifadesinde Barış İnce'nin ismini veren E. B. şunları belirtmişti:

...Twitter hesabı olarak; 'Kaç Saat Oldu?' /@kacsaatoldunet isimli hesabı 2013 yılında açtım. Bu hesabın hangi mail adresine tanımlı olduğunu hatırlamıyorum. Telefona tanımlı olabilir. 2017 yılı mayıs ayına kadar kullandım. Bu tarihe kadar tüm paylaşımlar tarafımdan yapıldı. Hesap şifresi sadece bende bulunurdu. Sadece cep telefonumdan bu hesaba giriş yapardım. 2017 yılı mayıs ayında Barış İnce isimli şahsa bu hesabı devrettim.







BİRGÜN GAZETESİ'NDEN TANIŞIYORUM

Barış İnce isimli şahsı Birgün isimli gazeteden tanırım. Kendisiyle sosyal medya üzerinden tanışırım. Yazıları sebebiyle sosyal medyadan takip ettim ve köşe yazılarını Kaç Saat Oldu?' /@kacsaatoldunet hesabım üzerinden paylaştım. İleriki aşamalarda beni gazeteye davet etti. Kendisinin orada gazete idari işler müdürü olarak çalıştığını biliyorum. Birgün gazetesinin çıkardığı Bavul isimli denginin reklamını hesabımdan yapmak konusunda anlaştık. 2 defa 50TL de elden para aldım. Sonrasında hesabıma benzer isimlerinde çok sayıda başka hesaplar açıldı ve bende bu durumdan rahatsız olarak sayfamı satmak ya da devretmek istedim. Hatta www.birgun.net isimli sitede hesabımın popüler olmasından kaynaklı bir röportaj yapılıp yayınlanmıştı. Barış İnce isimli bu arkadaşa takipçi sayım bir hayli fazla olduğu için onun talebi ile bir arkadaşına devretmek üzere 4000 TL karşılığında ücretini elden teslim alarak sattım. Yani tüm bilgilerini şifresiyle birlikte Mecidiyeköy'de Birgün Gazetesine yakın bir kafede verdim."